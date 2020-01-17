Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля
Накануне старта тестов в Малайзии в MotoGP будет насыщенный день: помимо заводской японской команды мы также увидим мотоциклы Suzuki и Petronas Yamaha.
Похоже, что Ducati будет первой командой MotoGP, которая покажет байк 2020 года – и единственной, кто сделает это в Европе. Остальные заводчане нацелены провести презентацию за несколько дней до начала тестов на «Сепанге».
В числе последних презентацию проведет Yamaha, которая покажет мотоцикл Валентино Росси и Маверика Виньялеса 6 февраля перед тестами. В этот же день покажет мотоцикл и ее сателлит Petronas Yamaha SRT, за которую будут выступать Фабио Куартараро и Франко Морбиделли.
Кроме того, 6 февраля представит новый мотоцикл и Suzuki для Хоана Мира и Алекса Ринса.
Ducati устроит мероприятие 23 январе в Болонье. А братья Маркесы устроят презентацию нового RC213V 4 февраля в Джакарте.
Когда презентации проведут KTM и Aprilia, еще не известно. Вполне вероятно, что последняя ждет решения по допинговому скандалу с Андреа Янноне, чтобы решить, будет ли он частью команды в 2020 году или нет.
Тесты MotoGP пройдут в два этапа – на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля, где 8 марта стартует новый сезон.
Следить за ходом борьбы во всех классах нового сезона MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Маттео Нуньес
Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля
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