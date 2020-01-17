Yamaha представит новый мотоцикл 6 февраля

Похоже, что Ducati будет первой командой MotoGP, которая покажет байк 2020 года – и единственной, кто сделает это в Европе. Остальные заводчане нацелены провести презентацию за несколько дней до начала тестов на «Сепанге».

В числе последних презентацию проведет Yamaha, которая покажет мотоцикл Валентино Росси и Маверика Виньялеса 6 февраля перед тестами. В этот же день покажет мотоцикл и ее сателлит Petronas Yamaha SRT, за которую будут выступать Фабио Куартараро и Франко Морбиделли.

Кроме того, 6 февраля представит новый мотоцикл и Suzuki для Хоана Мира и Алекса Ринса.

Ducati устроит мероприятие 23 январе в Болонье. А братья Маркесы устроят презентацию нового RC213V 4 февраля в Джакарте.

Когда презентации проведут KTM и Aprilia, еще не известно. Вполне вероятно, что последняя ждет решения по допинговому скандалу с Андреа Янноне, чтобы решить, будет ли он частью команды в 2020 году или нет.

Тесты MotoGP пройдут в два этапа – на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля, где 8 марта стартует новый сезон.

Следить за ходом борьбы во всех классах нового сезона MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.