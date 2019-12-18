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MotoGP / Новость

Yamaha предложила Лоренсо роль тест-пилота

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Yamaha предложила Лоренсо роль тест-пилота
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 11:53

Трехкратный чемпион мира может вернуться в команду, с которой начинал путь в MotoGP.

Хорхе Лоренсо покинул MotoGP после сезона-2019, в ходе которого не смог приспособиться к мотоциклу Honda и ни разу не финишировал в первой десятке. Однако, Yamaha готова оставить трехкратного чемпиона мира в серии – как стало известно Motorsport.com, японская команда предложила Лоренсо место тест-пилота.

В этом году Yamaha впервые работала с европейской тест-командой, где тест-пилотом выступал экс-гонщик Tech3 Йонас Фольгер, с которым в конце года решили расстаться. Предполагалось, что его место займет Жоан Зарко, но от услуг француза отказались из-за его согласия подменить Такааки Накагами в LCR Honda на трех последних этапах сезона-2019. 

В 2020 году Yamaha будет использовать глобальную тест-команду на базе японской, и по-прежнему намерена нанять европейского гонщика для работы. Лоренсо, который провел в команде девять лет и завоевал с ней три титула, может оказаться самым подходящим вариантом. К тому же, сам испанец ранее заявил, что намерен работать в MotoGP в следующем сезоне, хотя и не уточнил роль.

«Конечно, я вернусь в паддок, но пока не знаю, с какой функцией, – сказал Лоренсо в эфире Servus TV. – Мы работаем над этим, может, скоро я смогу объявить. Я путешествовал 17 лет своей жизни: один и те же отели, трассы, места, одни и те же занятия. Я был под большим давлением, получил много травм. Но всегда выкладывался полностью, даже на тренировках.

Я счастлив тем, чего смог добиться, в чем был успешен. Но когда получаешь возможность жить более свободно и спокойно, как я сейчас, то пользуешься этим, наслаждаешься отсутствием давления».

Дополнительная информация: Льюис Данкан

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Автор Иван Матушкин

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