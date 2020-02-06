Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Шейкдаун через
6 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Yamaha последней представила ливрею на 2020 год

Поделились
Комментарии
Yamaha последней представила ливрею на 2020 год
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 09:43

Японская команда показала расцветку байка на новый сезон за день до старта тестов.

Заводская команда Yamaha последней в MotoGP представила ливрею на сезон-2020. Официальная презентация состоялась сегодня в Малайзии. Расцветка байка YZR-M1 практически не изменилась: с прошлого года она выполнена в цветах титульного спонсора команды Monster Energy.

В прошлом сезоне Yamaha заняла третье место в командном зачете и стала четвертой в чемпионате конструкторов. Ее пилоты Маверик Виньялес и Валентино Росси стали третьим и седьмым соответственно. В новом сезоне японская команда продолжит выступать с тем же дуэтом гонщиков, а в 2021 году заменит Росси на Фабио Куартараро.

Слайдер
Список

Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси

Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси
1/3

Фотограф: Льюис Дункан

Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси

Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси
2/3

Фотограф: Льюис Дункан

Маверик Виньялес и Валентино Росси, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес и Валентино Росси, Yamaha Factory Racing
3/3

Фотограф: Льюис Дункан

Читайте также:

Следующая новость
Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP

Предыдущая новость

Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Иван Матушкин

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

2
Формула 1

Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его

3
Формула 1

Марко поставил Элбону цель на 2020 год

4
MotoGP

Что делает Марка Маркеса непобедимым?

5
Формула 1

Элбон подготовил план против Ферстаппена

25мин

Самое важное:

Yamaha последней представила ливрею на 2020 год
MGP

Yamaha последней представила ливрею на 2020 год

Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP
MGP

Галерея: новая раскраска Suzuki для MotoGP

Suzuki показала ливрею в честь 100-летия бренда
MGP

Suzuki показала ливрею в честь 100-летия бренда

FIM отложила решение по допинговому делу Янноне
MGP

FIM отложила решение по допинговому делу Янноне

Что делает Марка Маркеса непобедимым?
MGP

Что делает Марка Маркеса непобедимым?

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.