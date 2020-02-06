Yamaha последней представила ливрею на 2020 год
Поделились
Комментарии
Японская команда показала расцветку байка на новый сезон за день до старта тестов.
Заводская команда Yamaha последней в MotoGP представила ливрею на сезон-2020. Официальная презентация состоялась сегодня в Малайзии. Расцветка байка YZR-M1 практически не изменилась: с прошлого года она выполнена в цветах титульного спонсора команды Monster Energy.
В прошлом сезоне Yamaha заняла третье место в командном зачете и стала четвертой в чемпионате конструкторов. Ее пилоты Маверик Виньялес и Валентино Росси стали третьим и седьмым соответственно. В новом сезоне японская команда продолжит выступать с тем же дуэтом гонщиков, а в 2021 году заменит Росси на Фабио Куартараро.
Слайдер
Список
Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси
1/3
Фотограф: Льюис Дункан
Гонщики Yamaha Factory Racing Маверик Виньялес и Валентино Росси
2/3
Фотограф: Льюис Дункан
Маверик Виньялес и Валентино Росси, Yamaha Factory Racing
3/3
Фотограф: Льюис Дункан
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Иван Матушкин
Yamaha последней представила ливрею на 2020 год
Поделились
Комментарии
MotoGP Следующая сессия
5 мар. - 8 мар.
Самое читаемое
Расписание
MotoGP
- MotoGP
- WEC
- Формула 1
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты
Слайд-шоу