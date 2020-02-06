Yamaha последней представила ливрею на 2020 год

Заводская команда Yamaha последней в MotoGP представила ливрею на сезон-2020. Официальная презентация состоялась сегодня в Малайзии. Расцветка байка YZR-M1 практически не изменилась: с прошлого года она выполнена в цветах титульного спонсора команды Monster Energy.

В прошлом сезоне Yamaha заняла третье место в командном зачете и стала четвертой в чемпионате конструкторов. Ее пилоты Маверик Виньялес и Валентино Росси стали третьим и седьмым соответственно. В новом сезоне японская команда продолжит выступать с тем же дуэтом гонщиков, а в 2021 году заменит Росси на Фабио Куартараро.