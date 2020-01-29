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Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год

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Yamaha пообещала Росси заводской байк на 2021 год
Автор:
, редактор
29 янв. 2020 г., 15:42

Семикратный чемпион получит место в заводской команде, если решит остаться в чемпионате.

Сегодня стало известно, что Фабио Куартараро станет гонщиком заводской команды Yamaha в MotoGP с 2021 года. Команда сообщила, что француз составит пару с Мавериком Виньялесом, таким образом заменив в команде Валентино Росси. Однако сама Yamaha не исключает, что построит для итальянца третий заводской байк.

Yamaha дала Росси время до середины 2020 года, чтобы определиться со своим будущим. Если семикратный чемпион MotoGP решит остаться в серии, то команда пообещала предоставить ему такой же заводской байк YZR-M1, который получат Виньялес и Куартараро, сообщает пресс-служба MotoGP.

«По причинам, продиктованным рынком гонщиков, Yamaha в начале года попросила меня принять решение о будущем, – рассказал Росси. – Но я подтвердил им, что не хочу спешить, мне нужно время. Yamaha повела себя соответственно, и продолжила шедшие переговоры.

Моя первая цель, чтобы продолжить карьеру в 2021 году – быть боеспособным. Только трасса и гонки могут дать мне ответы. И я рад, что если решу продолжить карьеру, то Yamaha готова меня полностью поддержать, дав мне заводской байк и заводской контракт».

Следить за ходом сезона-2020 вы сможете на «Моторспорт.ТВ»

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Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Иван Матушкин

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