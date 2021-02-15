Yamaha показала новый байк для MotoGP
Впервые с 2013 года за заводскую команду не поедет Росси
Команда чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP Yamaha показала раскраску своего мотоцикла YZR-M1 для сезона-2021.
В этом году заводская Yamaha впервые за несколько лет сменила состав пилотов: место Валентино Росси занял Фабио Куартараро. Француз провел в MotoGP два сезона, выступая за сателлит Yamaha SRT Petronas. Теперь его и семикратного чемпиона Росси поменяли местами.
Пару Куартараро составит Маверик Виньялес, который выступает за Yamaha с 2017 года.
В прошлом сезоне заводские и сателлитные байки Yamaha выиграли половину из 14 гонок, однако ни один пилот не показал большой стабильности. Лучшим из них стал Фарнко Морбиделли из SRT на мотоцикле 2019 года, он занял в чемпионате второе место. Виньялес завершил сезон на шестой позиции, а Куартараро, несмотря на три победы, оказался восьмым.
Презентация мотоцикла и пилотов Yamaha 2021 года:
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Маверик Виньялес, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Массимо Мерегалли, Фабио Куартараро, Маверик Виньялес, Лин Джарвис. Yamaha Motor Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Массимо Мерегали, Маверик Виньялес, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Массимо Мерегали, Фабил Куартараро, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Yamaha MotoGP
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Маверик Виньялес , Фабио Куартараро
|Автор
|Иван Матушкин