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Yamaha показала новый байк для MotoGP

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Yamaha показала новый байк для MotoGP
Автор:
, редактор

Впервые с 2013 года за заводскую команду не поедет Росси

Команда чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP Yamaha показала раскраску своего мотоцикла YZR-M1 для сезона-2021. 

В этом году заводская Yamaha впервые за несколько лет сменила состав пилотов: место Валентино Росси занял Фабио Куартараро. Француз провел в MotoGP два сезона, выступая за сателлит Yamaha SRT Petronas. Теперь его и семикратного чемпиона Росси поменяли местами.

Пару Куартараро составит Маверик Виньялес, который выступает за Yamaha с 2017 года. 

В прошлом сезоне заводские и сателлитные байки Yamaha выиграли половину из 14 гонок, однако ни один пилот не показал большой стабильности. Лучшим из них стал Фарнко Морбиделли из SRT на мотоцикле 2019 года, он занял в чемпионате второе место. Виньялес завершил сезон на шестой позиции, а Куартараро, несмотря на три победы, оказался восьмым.

Презентация мотоцикла и пилотов Yamaha 2021 года:

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
1/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
2/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
3/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
4/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
5/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
6/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
7/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
8/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Маверика Виньялеса, Yamaha Factory Racing
9/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
10/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
11/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
12/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
13/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
14/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
15/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
16/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
17/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
18/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
19/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
20/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
21/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
22/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
23/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
24/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
25/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
26/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
27/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
28/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
29/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
30/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куаратаро, Yamaha Factory Racing
31/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
32/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
33/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
34/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
35/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
36/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
37/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Маверик Виньялес, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Маверик Виньялес, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
38/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing
39/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
40/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
41/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
42/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
43/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
44/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
45/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Массимо Мерегалли, Фабио Куартараро, Маверик Виньялес, Лин Джарвис. Yamaha Motor Racing

Массимо Мерегалли, Фабио Куартараро, Маверик Виньялес, Лин Джарвис. Yamaha Motor Racing
46/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Массимо Мерегали, Маверик Виньялес, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing

Массимо Мерегали, Маверик Виньялес, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing
47/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Массимо Мерегали, Фабил Куартараро, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing

Массимо Мерегали, Фабил Куартараро, Лин Джарвис, Yamaha Motor Racing
48/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро и Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing
49/49

Фотограф: Yamaha MotoGP

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес , Фабио Куартараро
Автор Иван Матушкин

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