Yamaha показала новый байк для MotoGP

Команда чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP Yamaha показала раскраску своего мотоцикла YZR-M1 для сезона-2021.

В этом году заводская Yamaha впервые за несколько лет сменила состав пилотов: место Валентино Росси занял Фабио Куартараро. Француз провел в MotoGP два сезона, выступая за сателлит Yamaha SRT Petronas. Теперь его и семикратного чемпиона Росси поменяли местами.

Пару Куартараро составит Маверик Виньялес, который выступает за Yamaha с 2017 года.

В прошлом сезоне заводские и сателлитные байки Yamaha выиграли половину из 14 гонок, однако ни один пилот не показал большой стабильности. Лучшим из них стал Фарнко Морбиделли из SRT на мотоцикле 2019 года, он занял в чемпионате второе место. Виньялес завершил сезон на шестой позиции, а Куартараро, несмотря на три победы, оказался восьмым.

Презентация мотоцикла и пилотов Yamaha 2021 года: