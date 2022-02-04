Yamaha показала байк, на котором Куартараро будет защищать титул
В пятницу утром заводская японская команда MotoGP провела презентацию перед сезоном 2022 года
Yamaha устроила свою церемонию в преддверии старта предсезонных тестов на «Сепанге» прямо в боксах трассы.
Минувший сезон принес марке первый титул в личном зачете после шести лет перерыва: Фабио Куартараро, сменивший в заводской команде Валентино Росси, одержал пять побед и досрочно стал сильнейшим. Его напарник, вице-чемпион мира 2020 года Франко Морбиделли пропустил пять Гран При из-за травмы колена и не выиграл ни разу.
Во многом по этой причине в зачете производителей Yamaha осталась второй, уступив соперникам из Ducati.
В новом сезоне команда сохранила обоих гонщиков и фирменную ливрею, продолжив спонсорское сотрудничество с компанией Monster Energy.
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
Фотограф: Yamaha MotoGP
«Сезон-2021 вышел для нас по-настоящему классным, – сказал на церемонии глава коллектива Лин Джарвис. – Но уже наступил 2022 год, и я с нетерпением жду старта нового чемпионата. У нас классная команда и два классных гонщика.
С момента нашего предыдущего титула прошло шесть лет, это было в 2015-м с Хорхе [Лоренсо]. И возвращение на вершину стало наградой всей команде за ее труды».
Куартараро, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона, уже объявил, что не станет брать чемпионскую «единичку» и продолжит гоняться под своим прежним номером 20.
Резервным гонщиком Yamaha остался победитель трех Гран При Кэл Кратчлоу (№35 на фото внизу).
Официальные тесты MotoGP на «Сепанге» стартуют 5 февраля.
Фабио Куартараро, Франко Морбиделли,Yamaha Factory Racing, с сотрудниками команды
Фото: Ориоль Пучдемон