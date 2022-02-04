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Yamaha устроила свою церемонию в преддверии старта предсезонных тестов на «Сепанге» прямо в боксах трассы.

Минувший сезон принес марке первый титул в личном зачете после шести лет перерыва: Фабио Куартараро, сменивший в заводской команде Валентино Росси, одержал пять побед и досрочно стал сильнейшим. Его напарник, вице-чемпион мира 2020 года Франко Морбиделли пропустил пять Гран При из-за травмы колена и не выиграл ни разу.

Во многом по этой причине в зачете производителей Yamaha осталась второй, уступив соперникам из Ducati.

В новом сезоне команда сохранила обоих гонщиков и фирменную ливрею, продолжив спонсорское сотрудничество с компанией Monster Energy.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 1 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 2 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 3 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 4 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 5 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 6 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 7 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 8 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 9 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing 10 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing 11 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing 12 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 13 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 14 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 15 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 16 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 17 / 17 Фотограф: Yamaha MotoGP

«Сезон-2021 вышел для нас по-настоящему классным, – сказал на церемонии глава коллектива Лин Джарвис. – Но уже наступил 2022 год, и я с нетерпением жду старта нового чемпионата. У нас классная команда и два классных гонщика.

С момента нашего предыдущего титула прошло шесть лет, это было в 2015-м с Хорхе [Лоренсо]. И возвращение на вершину стало наградой всей команде за ее труды».

Куартараро, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона, уже объявил, что не станет брать чемпионскую «единичку» и продолжит гоняться под своим прежним номером 20.

Резервным гонщиком Yamaha остался победитель трех Гран При Кэл Кратчлоу (№35 на фото внизу).

Официальные тесты MotoGP на «Сепанге» стартуют 5 февраля.

Фабио Куартараро, Франко Морбиделли,Yamaha Factory Racing, с сотрудниками команды Фото: Ориоль Пучдемон