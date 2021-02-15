Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года
Японская компания подписала новый контракт с промоутерами из Dorna Sports, рассчитанный на пять лет
Предстоящий сезон в чемпионате мира позволит марке Yamaha отметить 60-летний юбилей выступлений в MotoGP – ее дебют состоялся в 1961-м.
Первый титул в личном зачете премьер-класса производителю принес Джакомо Агостини в сезоне-1975, с тех пор ее гонщики становились сильнейшими еще 16 раз. Последний успех датируется 2017 годом, когда соперников опередил Хорхе Лоренсо.
Действующее соглашение производителя с Dorna заканчивается в 2021-м, но в понедельник стороны объявили, что согласовали условия дальнейшего сотрудничества.
«Мы в игре с 1961 года, – сказал на презентации в понедельник босс команды Лин Джарвис. – К тому времени с основания компании прошло всего пять или шесть лет.
Так что мы преданы MotoGP, и могу сказать, что мы подтвердили выступления в чемпионате по ходу следующего периода. Yamaha подписала контракт с Dorna на 2022-26 годы, и это выражение наших намерений».
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Японцы присоединились в KTM, Ducati и Honda, которые заключили аналогичные соглашения ранее. Ожидается, что вскоре это же сделают Suzuki и Aprilia. На прошлой неделе Dorna также анонсировала пятилетнюю договоренность с IRTA, ассоциацией команд MotoGP.
Кроме того, продолжение выступлений уже подтвердили частные коллективы LCR и Gresini (последняя прекратит сотрудничество с Aprilia).
Yamaha сейчас поставляет свою технику Petronas SRT. Возможно, в будущем компания получит еще одного сателлита – команду VR46 Валентино Росси.
«У нас трехлетнее соглашение с Petronas, которое истекает в этом году, – подтвердил Джарвис. – Сейчас идет процедура продления контрактов с сателлитами, и она касается не только Yamaha. Наши переговоры в самом разгаре.
Мы намерены точно сохранить Petronas Yamaha, которая отлично показала себя с самого начала сотрудничества. У нас нет вопросов к их компетенции и возможностям. Что касается VR46, то это пока вопрос.
Насколько мне известно, это опцион, который истекает через некоторое время. Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно. Yamaha продолжит обсуждение кандидатов, и в это число точно входят Petronas и VR46 из-за многолетнего сотрудничества [самого Росси] с компанией.
Пока говорить о чем-то рано, переговоры еще не начались, но они стартуют в апреле или мае».
В 2021 году за саму Yamaha выступят Маверик Виньялес и Фабио Куартараро, а гонщиками Petronas SRT станут Валентино Росси и Франко Морбиделли. Новый сезон MotoGP стартует в конце марта в Катаре.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан