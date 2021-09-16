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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Yamaha подтвердила контракты с Морбиделли и Довициозо

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Составы изменятся уже на ближайшем Гран При

Yamaha подтвердила контракты с Морбиделли и Довициозо

Уже с этой недели Франко Морбиделли официально станет пилотом заводской команды Yamaha. Он проведет в ее составе ближайший Гран При Сан-Марино. 

Ожидалось, что Морбиделли заменит в команде Маверика Виньялеса грядущей зимой. Однако отстранение и последующий переход испанца в Aprilia вынудили Yamaha досрочно забрать Франко у своих клиентов из SRT. С итальянцем так же подписали контракт до конца 2023 года. 

В SRT место Морбиделли досталось трехкратному вице-чемпиону мира Андреа Довициозо. Ветеран не смог найти себе место в Moto GP на этот год и его возвращение ожидалось в 2022-м. Однако, отстранение Виньялеса освободило для него место. Довициозо получил контракт до конца сезона-2022. 

Посмотреть за выступлением Морбиделли в Yamaha и Довициозо в SRT вы можете на Моторспорт.ТВ.

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