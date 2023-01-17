Предыдущая / 1 или 63? Выбор номера поставил чемпиона MotoGP Баньяю в тупик Следующая / Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года
MotoGP Новость

Yamaha первой в MotoGP провела презентацию перед сезоном-2023

Новую ливрею мотоцикла M1 показали в Джакарке. Гонщиками команды остались Фабио Куартараро и Франко Морбиделли

Льюис Дункан
Автор:
Yamaha первой в MotoGP провела презентацию перед сезоном-2023
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В MotoGP принято проводить презентации задолго для старта нового чемпионата, при этом показывать на них не новейшую версию байка, а лишь раскраску для нового сезона. 

Раньше всех в 2023 году свою церемонию провела Yamaha. Прошлый сезон принес японцам лишь разочарования – они остались вторыми среди производителей, а в личном зачете Фабио Куартараро лидировал почти до самого конца, но все же уступил титул Франческо Баньяе

Напарником француза в новом сезоне останется Франко Морбиделли, который занял по итогам 2022 года только 19-е место, не сумев отыскать общий язык с мотоциклом. Итальянский гонщик выглядел на презентации довольно непривычно, так как избавился от своей пышной шевелюры. 

А вот ливрея Yamaha M1 (в MotoGP, в отличие от Ф1, индекс остается постоянным из года в год) в цветах тиульного спонсора Monster Energy осталась почти той же, что год назад. Разве что синие полоски стали более динамичными. Некоторые участки обтекателей закрыты серыми заглушками – по всей видимости, позже там появятся аэродинамические элементы. 

Зимой в команде сделали ставку на увеличение мощности мотора, хотя первая версия, которую привезли на ноябрьские тесты в Валенсии, не особенно впечатлила гонщиков. 

Работа по доводке продолжится на предсезонных сессиях, первая из которых состоится 10-12 февраля в Малайзии.

Читайте также:
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
1/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
2/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
3/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
4/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
5/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
6/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
7/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
8/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
9/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
10/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
11/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Мотоцикл Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Мотоцикл Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
12/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
13/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing
14/14

Фотограф: Yamaha MotoGP

Чемпиону мира 2021 года Куартараро зимой пришлось потратить время на восстановление после неудачного падения с кроссового мотоцикла – 23-летний гонщик сломал запястье. 

«Зима пошла не совсем по плану, так как я повредил руку во время тренировки, – рассказал он. – Но мы продолжаем работать без перерывов. Я активно занимаюсь в зале и не сомневаюсь, что к старту сезона буду готов на 100 процентов. 

Сейчас рука уже полностью в порядке, так что я готов к новому сражению за титул. А новая ливрея с камуфляжными элементами мне очень нравится. Она смотрится свежо, порой нужны небольшие изменения.

Но куда важнее, какой будет наша скорость на трассе. Я очень жду старта тестов на YZR-M1 2023 года в Сепанге. Мы многому научились в 2022 году, и теперь я хочу вновь начать сражение за титул».

Морбиделли, который в прошедшем чемпионате лишь дважды финишировал в десятке, добавил: «Сегодня мы берем новый старт с новым внешним видом. Все начнется заново, и я предвкушаю интересную борьбу.  

В конце 2022-го мы смогли прибавить, и теперь важно будет хорошо поработать на тестах и в полной готовности подойти к первой гонке сезона в Португалии. 

Теперь гонки будут проходить в новом формате (со спринтами по ходу каждого уик-энда – прим.ред.), что потребует адаптации от команд и гонщиков. Но я позитивно оцениваю эти перемены, так как они порадуют зрителей».

В прошлом году Куартараро продлил контракт с Yamaha и останется в команде до конца 2024 года, Морбиделли место в команде гарантировано только на этот сезон. 

В новом чемпионате у Yamaha не будет в MotoGP ни одного сателлита. Прежний сателлит RNF перешел в лагерь Aprilia, не сумев договориться об условиях сотрудничества. Были служи о возможности работы с командой VR46 Валетнино Росси, но там опровергли такие предположения. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

1 или 63? Выбор номера поставил чемпиона MotoGP Баньяю в тупик

Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Маркес предупредил Honda об уходе, если та не прибавит

Маркес предупредил Honda об уходе, если та не прибавит

MotoGP

Маркес предупредил Honda об уходе, если та не прибавит Маркес предупредил Honda об уходе, если та не прибавит

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1

MotoGP

Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1 Маркес призвал MotoGP не брать пример с Формулы 1

Чемпион MotoGP Баньяя: Я потерял надежду на титул, но лишь на час

Чемпион MotoGP Баньяя: Я потерял надежду на титул, но лишь на час

Гран При Валенсии
MotoGP
Гран При Валенсии

Чемпион MotoGP Баньяя: Я потерял надежду на титул, но лишь на час Чемпион MotoGP Баньяя: Я потерял надежду на титул, но лишь на час

Фабио Куартараро Больше от
Фабио Куартараро
Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года

Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года

Презентация ливреи Yamaha Factory Racing
MotoGP
Презентация ливреи Yamaha Factory Racing

Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года Галерея: Yamaha показала мотоцикл MotoGP 2023 года

Фото дня: Баньяя vs. Куартараро

Фото дня: Баньяя vs. Куартараро

Гран При Валенсии
MotoGP
Гран При Валенсии

Фото дня: Баньяя vs. Куартараро Фото дня: Баньяя vs. Куартараро

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Гран При Арагона
MotoGP
Гран При Арагона

Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне Куартараро умудрился попасть в две аварии в Арагоне

Yamaha Factory Racing Больше от
Yamaha Factory Racing
«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

Гран При Нидерландов
MotoGP
Гран При Нидерландов

«Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене «Тупая детская ошибка». Куартараро объяснил падение в Ассене

Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha

Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha

MotoGP

Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Гран При Аргентины
MotoGP
Гран При Аргентины

Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро Миллер получил штраф в три позиции за инцидент с Куартараро

Самое важное:

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Формула 1

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Формула 1

Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни? Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Формула 1

Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая Формула 1 отказалась от планов заменить Гран При Китая

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Формула 1

Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет Как Риккардо вернуться в пелотон Ф1? ДиСи дал совет

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.