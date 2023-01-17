Yamaha первой в MotoGP провела презентацию перед сезоном-2023

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В MotoGP принято проводить презентации задолго для старта нового чемпионата, при этом показывать на них не новейшую версию байка, а лишь раскраску для нового сезона.

Раньше всех в 2023 году свою церемонию провела Yamaha. Прошлый сезон принес японцам лишь разочарования – они остались вторыми среди производителей, а в личном зачете Фабио Куартараро лидировал почти до самого конца, но все же уступил титул Франческо Баньяе.

Напарником француза в новом сезоне останется Франко Морбиделли, который занял по итогам 2022 года только 19-е место, не сумев отыскать общий язык с мотоциклом. Итальянский гонщик выглядел на презентации довольно непривычно, так как избавился от своей пышной шевелюры.

А вот ливрея Yamaha M1 (в MotoGP, в отличие от Ф1, индекс остается постоянным из года в год) в цветах тиульного спонсора Monster Energy осталась почти той же, что год назад. Разве что синие полоски стали более динамичными. Некоторые участки обтекателей закрыты серыми заглушками – по всей видимости, позже там появятся аэродинамические элементы.

Зимой в команде сделали ставку на увеличение мощности мотора, хотя первая версия, которую привезли на ноябрьские тесты в Валенсии, не особенно впечатлила гонщиков.

Работа по доводке продолжится на предсезонных сессиях, первая из которых состоится 10-12 февраля в Малайзии.

Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 1 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 2 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 3 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 4 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 5 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing 6 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing 7 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 8 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 9 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 10 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Мотоцикл Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 11 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Мотоцикл Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing 12 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 13 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing 14 / 14 Фотограф: Yamaha MotoGP

Чемпиону мира 2021 года Куартараро зимой пришлось потратить время на восстановление после неудачного падения с кроссового мотоцикла – 23-летний гонщик сломал запястье.

«Зима пошла не совсем по плану, так как я повредил руку во время тренировки, – рассказал он. – Но мы продолжаем работать без перерывов. Я активно занимаюсь в зале и не сомневаюсь, что к старту сезона буду готов на 100 процентов.

Сейчас рука уже полностью в порядке, так что я готов к новому сражению за титул. А новая ливрея с камуфляжными элементами мне очень нравится. Она смотрится свежо, порой нужны небольшие изменения.

Но куда важнее, какой будет наша скорость на трассе. Я очень жду старта тестов на YZR-M1 2023 года в Сепанге. Мы многому научились в 2022 году, и теперь я хочу вновь начать сражение за титул».

Морбиделли, который в прошедшем чемпионате лишь дважды финишировал в десятке, добавил: «Сегодня мы берем новый старт с новым внешним видом. Все начнется заново, и я предвкушаю интересную борьбу.

В конце 2022-го мы смогли прибавить, и теперь важно будет хорошо поработать на тестах и в полной готовности подойти к первой гонке сезона в Португалии.

Теперь гонки будут проходить в новом формате (со спринтами по ходу каждого уик-энда – прим.ред.), что потребует адаптации от команд и гонщиков. Но я позитивно оцениваю эти перемены, так как они порадуют зрителей».

В прошлом году Куартараро продлил контракт с Yamaha и останется в команде до конца 2024 года, Морбиделли место в команде гарантировано только на этот сезон.

В новом чемпионате у Yamaha не будет в MotoGP ни одного сателлита. Прежний сателлит RNF перешел в лагерь Aprilia, не сумев договориться об условиях сотрудничества. Были служи о возможности работы с командой VR46 Валетнино Росси, но там опровергли такие предположения.