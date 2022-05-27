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Контракт подписан на два года с опционом еще на два. RNF, до прошлого года известная как Petronas SRT, прекратит сотрудничество с Yamaha и будет первым в истории сателлитом Aprilia в премьер-классе.

По ходу предыдущего этапа MotoGP в Ле-Мане представители RNF и Yamaha уже провели переговоры, по ходу которых японцы попросили босса команда Разлана Разали дать им чуть больше времени для формирования особого предложения.

Однако малайзийский менеджер, оценив условия Yamaha, окончательно сделал выбор в пользу Aprilia – о новом контракте было объявлено в Муджелло, где в этот уик-энд выступает MotoGP.

Это значит, что у Yamaha со следующего сезона останется всего два мотоцикла заводской команды для Фабио Куартараро и Франко Морбиделли – или же японцам предстоит договариваться с новым сателлитом.

В Aprilia уже давно раздумывали о расширении своего состава, но недостаток инфраструктуры и отсутствие желающих сдерживали этот процесс.

По словам Разали, главной причиной отказа от сотрудничества с Yamaha стала высокая стоимость ее мотоциклов в сравнении с Ducati и Aprilia.

Теперь итальянский бренд инвестирует в подготовку инженеров, механиков и других специалистов для RNF.

Смену марки мотоциклов поддержал и титульный спонсор команды, итальянская компания WithU. Сейчас за RNF выступают вице-чемпион мира Андреа Довициозо и бизнес-гонщик Даррин Биндер. О составе на 2023 год официально еще ничего не объявлено, но велика вероятность перехода в команду протеже Валентино Росси, нынешнего лидера Moto2 Челестино Вьетти.