В воскресенье утром Motorsport.com стало известно об ухудшении отношений между Мавериком Виньялесом и Yamaha, а также интересе к гонщику со стороны Aprilia. Сам он опроверг эти слухи, однако признал, что действительно есть вариант с досрочным уходом их команды. несмотря на действующий контракт.

Уже в понедельник эта история получила продолжение: Yamaha официально объявила, что Маверик не будет выступать за нее в сезоне 2022 года.

Виньялес перешел в заводской коллектив в 2017-м, заменив Хорхе Лоренсо, и одержал победы в двух первых Гран При того сезона. Однако после такого начала, когда все стали называть испанца будущей звездой, последовало довольно невнятное продолжение.

Довольно часто одерживая победы и оставаясь в группе лидеров, Маверик ни разу не смог всерьез претендовать на чемпионское звание. А после появления в команде Фабио Куартараро дела Виньялеса пошли еще хуже – ему не удавалось угнаться за напарником.

В Yamaha пробовали помочь своему гонщику, заменив ему главу гоночной бригады – но это, похоже, лишь ухудшило ситуацию. На недавнем Гран При Германии Маверик квалифицировался 21-м и финишировал самым последним.

И хотя в минувший уик-энд в Ассене он стал вторым, вернувшись на подиум впервые после победы на первом Гран При сезона в Катаре, в понедельник утром команда объявила о досрочном разрыве с Виньялесом. Сообщается, что сделано это было по взаимному согласию, причем инициатором выступил гонщик.

«Очень досадно, что нам придется расстаться с Мавериком в конце этого года, – цитирует пресс-служба главу команды Лина Джарвиса. – Мы находимся в середине нашего пятого совместного сезона, нам удалось многого добиться за эти годы – было немало взлетов, хотя случались и падения.

После Гран При Германии, который стал самым сложным моментом за время нашего сотрудничества, в Ассене у нас состоялись важные переговоры – они позволили прийти к заключению, что в интересах обеих сторон будет расстаться.

Yamaha приложит максимум усилий – как делает это всегда – и будет оказывать Маверику полную поддержку вплоть до завершения этого сезона».

Что будет дальше?

В воскресенье в Aprilia отрицали факт переговоров с Виньялесом. В то же время. там называли интересной возможность сотрудничества с победителем девяти Гран При. После сделанного объявления такой сценарий выглядит более чем вероятным – что фактически ставит крест на возможности возвращения в MotoGP Андреа Довициозо, о переговорах которого с Aprilia также ходили упорные слухи.

В Yamaha теперь предстоит заполнить две вакансии – кроме Виньялеса марку почти точно покинет и Валентино Росси. Самым логичным выглядит вариант перевода Франко Морбиделли в заводскую команду. У итальянца, которому недавно сделали операцию на колене, есть контракт с SRT до конца 2022 года. однако в нем предусмотрена оговорка о возможности досрочного разрыва в случае приглашения с главный коллектив марки.

Сезон MotoGP продолжится только в августе после летнего перерыва. О том, каким окажется развитие событий в чемпионате мира, вы сможете узнать из прямых трансляций на на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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