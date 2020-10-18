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Yamaha не заменит Росси и на следующем этапе

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Yamaha не заменит Росси и на следующем этапе
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Два этапа заводская команда проведет с одним гонщиком

В Yamaha приняли решение не выставлять запасного пилота на Гран При Теруэля. Перед этапом в Арагоне у пилота команды Валентино Росси был обнаружен коронавирус. По итальянскому закону, он должен отбыть 10-дневный карантин, и пропустит минимум два этапа. 

В Арагоне Yamaha решила не выставлять замену, но ходили слухи, что в Теруэле итальянца подменит резервный гонщик Хорхе Лоренсо. Испанец провел в этом году лишь четыре тестовых дня, а правила MotoGP не обязывают Yamaha выставлять замену Росси, так как он был снят с этапов менее, чем за 10 дней до их начала.

В итоге, единственным представителем Yamaha на двух Гран При будет Маверик Виньялес.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси , Хорхе Лоренсо , Маверик Виньялес
Автор Льюис Дункан

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