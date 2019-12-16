Yamaha не готова строить мотоцикл под Виньялеса

Успех марки Honda в MotoGP в последние годы, по мнению ряда экспертов, связан в том числе с тем, что японская компания целенаправленно создает мотоцикл под своего лидера Марка Маркеса – даже если освоение такой техники вызывает проблемы у других пилотов.

Можно ожидать, что в попытках догнать лидера конкуренты Honda попытаются использовать тот же подход – к примеру, Yamaha могла бы поставить во главу угла предпочтения самого быстрого пилота заводской команды Маверика Виньялеса. Однако, по словам Эстебана Гарсиа, гоночного инженера Виньялеса, японская марка не считает такой вариант правильным.

«Yamaha полагается на информацию от всех своих гонщиков, – на днях рассказал инженер журналистам Motorsport.com. – Можно отмотать назад на несколько сезонов – и мы увидим, что в этой команде концентрироваться на ком-то одном не принято. Так что, не стоит думать, что мотоциклы делаются под Виньялеса».

Впрочем, Гарсиа не отрицает, что японский коллектив учитывает мнение своего лидера и старается сделать мотоцикл более удобным для пилота.

«При подготовке мотора на этот год пожелания Маверика были учтены. В частности, много внимания уделили торможению двигателем – этот аспект очень сильно беспокоил Маверика, и в этом плане удалось добиться серьезного прогресса. Но учесть все пожелания, выполнить их на сто процентов возможности не было.

В следующем году, конечно, хочется получить от мотоцикла больше. Конечно, вряд ли мы догоним по мощности Honda и Ducati, но важно хотя бы уменьшить отставание от соперников на прямых, при разгоне на высших передачах – с четвертой по шестую. Но не исключено, что это скажется на характере торможения двигателем, поэтому здесь не все так просто – выиграв в одном аспекте, можно проиграть в другом».