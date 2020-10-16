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MotoGP / Гран При Теруэля / Новость

Yamaha: Лоренсо растерял форму и не готов заменить Росси

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Yamaha: Лоренсо растерял форму и не готов заменить Росси
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В японской команде сочли, что их тест-пилоту сейчас не хватает наката, чтобы выходить на старт Гран При

Из-за положительного теста на коронавирус Валентино Росси точно пропустит Гран При Арагона в этот уик-энд и почти наверняка не сможет выступить через неделю на Гран При Теруэля. 

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В его команде Yamaha уже объявили, что ближайший этап Маверик Виньялес проведет без напарника, а вот со следующим вопрос не столь очевиден. 

Многие сочли логичным заменить Росси на другого чемпиона мира Хорхе Лоренсо, который после завершения карьеры помогает Yamaha на тестах. Однако у испанца в этом сезоне очень маленький накат. На байке 2020 года он не ездил вовсе, а всего после февральских тестов работал лишь на недавней ознакомительной сессии в Альгарве, где оказался на четыре секунды медленнее ближайшего соперника. 

По словам тим-менеджера Массимо Мерегали, рассматривать вариант с возвращением Лоренсо можно будет только в том случае, если выздоровление Росси затянется до ноября, так как только это позволит Хорхе набрать форму. 

«Вчерашняя новость стала для нас неприятным сюрпризом, – признался Мерегали на медиа-сессии MotoGP. – Он [Росси] старался соблюдать все меры безопасности, но, к сожалению, вирус настиг его. Сейчас мы просто желаем ему выздороветь как можно быстрее, ведь он ощущает симптомы болезни. 

Разумеется, мы ожидаем его возвращения в Валенсии [7-8 ноября], но не думаем, что он будет готов ко второму Арагону. Сейчас мы пока не обсуждали вопрос замены [на ГП Теруэля], но говоря откровенно, не думаю, что мы будем приглашать кого-то». 

В эфире Sky Sports Италия он добавил: «У нас есть десять дней, чтобы изучить ситуацию. Пока мы ни с кем не говорили. Я не исключаю варианта с Лоренсо, но после его недавних тестов в Портимане совершенно ясно, что ему нужно поездить больше. 

Если Валентино не сможет вернуться к Валенсии, мы будем рассматривать его [Лоренсо] куда серьезнее.

Сейчас Хорхе растерял ощущения торможения, скорости, ускорения, ему точно нужно провести на байке больше времени».

Сезон MotoGP продолжится уже 17-18 октября. Квалификации и гонки всех классов на трассе «Моторленд Арагон» можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

У Росси коронавирус. Он пропустит Гран При Арагона

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У Росси коронавирус. Он пропустит Гран При Арагона
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Теруэля
Пилоты Валентино Росси , Хорхе Лоренсо
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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