Yamaha и Petronas начали искать замену легендарному Росси

Марка Yamaha и выступающая на мотоциклах этого бренда команда Petronas SRT начали рассматривать кандидатуры пилотов, которые могли бы заменить в составе малайзийского коллектива многократного чемпиона мира Валентино Росси. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британское издание Autosport.

Напомним, что итальянец перешел в Petronas SRT прошлой зимой – после того как его результативность в составе заводского коллектива пошла на спад (последние три сезона Росси закончил на 3-й, 7-й и 15-й позициях). Уже тогда было очевидно, что карьера 42-летнего итальянца близится к концу – однако Росси никогда не делал конкретных заявлений о сроках возможного ухода.

Однако по ходу проходящего сейчас Гран При Каталонии скорая отставка Росси, по утверждениям присутствующих на гонке, является чуть ли не главной темой разговоров в паддоке. Итальянец раньше заявлял, что примет решение о продолжении или окончании карьеры в первой половине нынешнего сезона – однако, по имеющейся у журналистов информации, возможности продолжения сотрудничества с Yamaha и Petronas SRT зависят в том числе от результативности пилота. Между тем, в настоящий момент многократный чемпион занимает в общем зачете только 19-е место.

Представители самой малайзийской команды уже заявили, что были бы очень рады видеть в составе коллектива Рауля Фернандеса, занимающего сейчас 2-е место в общем зачете класса Moto2. Однако испанский пилот очень плотно связан с маркой КТМ – и не исключено, что заключение контракта с другим производителем потребует от Фернандеса серьезных компенсационных выплат в адрес КТМ.

Другими претендентами на место в составе Petronas SRT считаются американец Джо Робертс и испанец Хави Вьерге, находящиеся сейчас в турнирной таблице Moto2 на 6-й и 11-й позициях.

Пока Валентино Росси продолжает выступления в MotoGP, следить за его выступлениями (а также за выступлениями его потенциальных сменщиков) можно с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». За квалификацией топового класса можно будет следить сегодня, начиная с 15:00, за гонкой – в воскресенье, начиная с 13:25.