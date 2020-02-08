«Я вздохнуть не мог». Маркес и Дови о субботних падениях

На трассе «Сепанг» в Малайзии продолжаются первые в этом году предсезонные тесты команд чемпионата MotoGP. Во второй день заездов борьбу за лучшее время вели Фабио Куартараро и Джек Миллер, закончившие прошлый сезон на 5-м и 8-м месте соответственно. В то же самое время действующие чемпион Марк Маркес и вице-чемпион Андреа Довициозо отметились не рекордами, а падениями.

Маркес оказался на асфальте в ситуации, которая казалась безобидной – и позже подтвердил, что в момент падения он по сути закончил выполнение запланированной на день программы. «Я уже направлялся в боксы и ехал весьма медленно, понимая, что нахожусь на грязной стороне трассы, – рассказал испанец. – Вы можете посмотреть на этот поворот и сказать, что он вполне себе быстрый, но я тогда двигался реально медленно. Так что, это была мелкая авария. Может быть, я просто устал и потерял концентрацию…»

Падение Маркеса в любом случае вызвало беспокойство, так как лидер команды Honda приехал на тесты, не успев полностью восстановиться после сделанной осенью операции на плече – и днем раньше сам говорил, что первый выезд на трассу дался ему тяжелее, чем ожидалось. Однако в субботу вечером испанец сообщил журналистам, что в целом с ним все в порядке.

«Плечо чувствует себя все лучше, – подвел Маркес итоги дня. – В начале дня я был в хорошей форме и пилотировал весьма агрессивно, потом в какой-то момент понял, что уже не так энергичен – но это нормально. Главное – мы смогли выполнить план на день: вчера я должен был проехать и проехал около 30 кругов, сегодня смог проехать 47».

Инцидент с участием лидера Ducati также выглядел не слишком серьезно – но сам Довициозо в конце дня был обеспокоен возможными последствиями падения.

«Не могу сказать, что я в тот момент ехал на максимуме, – рассказал итальянец прессе. – Мы только поменяли настройки, и я постепенно наращивал темп. Потеря зацепа на переднем колесе в тот момент выглядела странно. Не знаю, что именно пошло не так – надо глянуть телеметрию. Может, я слишком рано нажал на газ или наклонил байк на пару градусов сильнее, чем нужно… С шинами Michelin иногда этого достаточно, чтобы упасть.

Авария была мелкой, но я оказался в гравии, и удар был не слишком приятным. Я вздохнуть не мог какое-то время. Все дело в шее. Я приложился головой о гравий и теперь чувствую последствия этого. Надеюсь, за ночь не станет хуже, как со мной часто случается».

Тесты на «Сепанге» закончатся в воскресенье. А первая гонка сезона пройдет в Катаре 8 марта – увидеть ее в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». В течение всего сезона российские зрители смогут наблюдать за квалификациями и гонками всех трех классов.