Я пропустил сезон MotoGP-2019. Что там вообще было?

Статистика неумолима: большинство читателей Motorsport.com интересуются Формулой 1. Однако в 2019 году это был не единственный чемпионат в мире. И глядя на то, как Льюис Хэмилтон забирает очередной чемпионский титул, вы могли пропустить события, которые развивались, например, в гонках MotoGP.

Длинными зимними ночами и короткими днями, в ожидании хотя бы тестов Формулы 1 в Барселоне, мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-то и познакомиться с теми событиями из мира мотоспорта, которые происходили в 2019 году.

А что там особенного было? Просто Маркес опять всех опередил!?

Это, конечно, так. Марк Маркес в свои 26 лет выиграл шестой чемпионский титул. Но в этот раз он сделал это еще увереннее, чем прежде. Невозможно в это поверить, но испанец ни разу за год не финишировал ниже второго места, если не считать странного падения в Остине, из-за которого он вовсе не добрался до финиша.

В начале сезона, впрочем, казалось, что интрига все же присутствует. Маркес был только вторым в первой гонке в Катаре, выиграл в Аргентине и упал в Остине. Оказавшись четвертым в общем зачете.

Но потом понеслось. Начиная с Гран При Испании Маркес выиграл 11 гонок из 16, и стал вторым в пяти оставшихся. Он закончил год с 420 очками, установив новый рекорд в чемпионате. Титул достался испанцу уже после Гран При Таиланда, за три этапа до финиша сезона.

Подиум: победитель Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Так что да: это был не просто сезон Маркеса, а его лучший сезон в карьере. Став шестикратным чемпионом премьер-класса, Маркес вплотную приблизился в рекорду Росси. При этом испанцу всего 26 лет. Учитывая возраст, мало кто сомневается, что Марк презвойдет «Доктора». И станет по меньшей мере десятикратным чемпионом – так как минимум считает Макс Бьяджи, когда-то соперничавший в премьер-классе с Росси.

Кстати, а что там с Росси? Еще гоняется?

Да! итальянец, которому в феврале исполняется 41 год, не собирается на пенсию. Он продолжает выступать в заводской команде Yamaha будучи минимум на семь лет старше любого из постоянных участников чемпионата.

Более того, Росси достаточно активно начал сезон 2019 года. В Остине, после падения Маркеса, Росси вышел в лидеры и чуть было не одержал свою первую победу с 2017 года, но под конец был вынужден уступить Алексу Ринсу. Тем не менее, именно Росси после трех этапов был лучшим из гонщиков Yamaha и занимал в чемпионате вторую позицию.





Валентино Росси, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Однако затем соперники Валентино прибавили, а он не то чтобы сдал, но за победы более не боролся. В отличие от его собственного напарника Маверика Виньялеса. В итоге к концу сезона Росси превратился в надежного второго номера позади Виньялеса, но, тем не менее, если уж добирался до финиша, то не ниже восьмого места.

Похоже, ждать от Росси победы в чемпионате более не придется. Вопросов к «Доктору» осталось два. Первый – как долго он еще будет продолжать выступления. И второй – удастся ли Росси выиграть еще хоть одну гонку. Помешать ему может не только Маркес, но и новые гонщики на Yamaha. Напарник Виньялес и звезда сезона Фабио Курартараро.

Куартар… Куартарар… кто это?

Если коротко – лучший дебютант MotoGP этого года. Фабио Куартараро. И не удивляйтесь, что раньше вы о нем не слышали.

Куартараро – уроженец Ниццы, который пришел в мотоспорт в возрасте 4 лет. И примерно тогда же он переехал в Испанию, главную мотострану современности. Где выиграл кучу местных юношеских первенств.

А вот в в Moto 3 и Moto2 Фабио не преуспел, одержав в младших мировых сериях всего одну победу. Когда в 2019 он попал в MotoGP в клиентскую команду Petronas Yamaha от молодого француза ожидали не так уж и много.

Однако Куартараро внезапно оказался одним из самых быстрых гонщиков на трассе! Уже в в своем четвертом Гран При Испании француз взял поул и побил рекорд самого Марка Маркеса, став самым молодым победителем квалификации в истории.





Фабио Куартараро, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Всего в прошедшем сезоне Куартараро семь раз стартовал с первого места, однако он так и не сумел довести дело до победы и отобрать у Маркеса рекорд самого молодого победителя гонки MotoGP.

Похоже, главной проблемой Куартараро в минувшем сезоне стало неумение беречь шины до финиша. Он часто выигрывал старты, боролся с лидерами в первой части гонки и порой даже лидировал до последних кругов. Но каждый раз под конец пропускал соперников вперед. Однако сезон Куартараро закончил лучшим из новичков и вторым из гонщиков на Yamaha, уступив лишь Виньялесу.

Впрочем, недавняя история уже знает пример одного успешного французского дебютанта, который отлично начал на Yamaha, но в следующем сезоне провалился.

Это вы о ком?

О Жоане Зарко. Он пришел в MotoGP в достаточно зрелом возрасте 26 лет и тоже в клиентскую команду Yamaha Tech 3. И тоже стал лучшим новичком.

В 2017 и 2018 годах он финишировал в чемпионатах на шестом месте – почти также успешно, как Куартараро, который свой дебютный сезон закончил пятым. И совершенно заслуженно Зарко получил место в заводской команде KTM. Но с этого момента все пошло не так.

Мотоцикл KTM конструктивно весьма непохож на Yamaha. Вместо рядного мотора в нем используется V-образный, вместо алюминиевой рамы – стальная. В общем, пилотировать такой нужно иначе.

К тому же Зарко пришел в команду с явным апломбом лидера, под интересы которого все должны были подстраиваться. И списывал свои неудачи именно на неумение механиков настроить байк под его требования.

А неудачи были. Зарко выступал не просто слабо, но и ощутимо слабее своего напарника Пола Эспаргаро. И настроил всю команду против себя. Летом он сам попросил о разрыве контракта, потеряв при этом в финансовом отношении. И команда не просто согласилась отказаться от услуг Зарко, но и сделала это до окончания сезона.

Жоан Зарко, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Француз предпринял отчаянную попытку попасть в Honda. На трех последних этапах он сменил травмированного Такааки Накагами в клиентской команде LCR, но так и не впечатлил боссов Honda.

В итоге Зарко был вынужден согласиться на место в команде-аутсайдере Aventia, лишившись объективных шансов вновь вернуться в борьбу с лидерами чемпионата. Но если вы думаете, что хуже года чем у Зарко в MotoGP ни у кого не было, то время рассказать вам о Хорхе Лоренсо.

О, Лоренсо! Я помню, быстрый гонщик, трехкратный чемпион!

Был быстрым гонщиком. По крайней мере до 2019 года Лоренсо оставался одним из лучших мотоциклистов в мире. В 2018 году он выступал за Ducati и под конец сезона сумел одержать несколько ярких побед, свидетельствующих о форме уроженца Мальорки.

В 2019 году Лоренсо перешел в Honda, став напарником Марка Маркеса. Два чемпиона мира в одной команде, восемь титулов на двоих – что может быть круче? Тут явно можно было ожидать внутрикоммандную борьбу – то, за что мы так любим гонки.

Увы, Лоренсо подкачал. История немного похожа на ситуацию с Зарко, с той разницей, что в отличие от француза Лоренсо не стал пенять на механиков, а честно постарался сам изменить свой стиль езды, а также помочь разработчикам мотоцикла улучшить его.

Ничего, однако, не вышло. В первой части сезона Лоренсо не просто уступал Маркесу, но и ни разу не финишировал выше 11-го места. Было очевидно, что новый мотоцикл знаменитый гонщик не чувствует и не понимает. В начале лета Лоренсо отправили в Японию, чтобы он мог поработать с инженерами над постройкой байка следующей генерации.

Хорхе Лоренсо, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Увы, оценить результаты этой работы Лоренсо не сумел. На тренировке перед этапом в Ассене он упал и получил компрессионный перелом двух позвонков. Пропустив из-за этого четыре этапа, Лоренсо вернулся явно недолечившимся. Он все же совершил еще несколько попыток поехать быстрее, но большее, чего добился бывший чемпион – это возвращение к форме начала года, то есть за пределами даже первой десятки.

Гран При Валенсии стало последним в карьере Лоренсо. Вроде бы у него был шанс остаться с Honda как минимум на первые этапы следующего сезона, но испанец сам принял решение об уходе. Все же Лоренсо падал за свою карьеру бесчисленное количество раз, так что он предпочел спокойно залечивать старые раны.

Так. А в новом сезоне нас ждут интересные гонки?

Об этом мы обязательно сделаем отдельный материал ближе к старту первого Гран При 2020 года. Но некоторые интересные моменты понятны уже сейчас.

На место Лоренсо в Honda, куда так хотел попасть Зарко, взяли Маркеса. Но не Марко, который и так был в команде, а его брата Алекса или Мото2. А это уже дуэль братьев, что всегда интересно.

Не менее интересно и то, как будет развиваться судьба Куартараро. Француз остается в Petronas Yamaha, получит байк в заводской спецификации и сможет использовать накопленный в 2019 году опыт.

Наконец, вопрос, волнующий всех поклонников: насколько быстрым может быть Росси в 41 год? На фоне столь талантливой молодежи? Хочется верить, что «Доктор» себя еще покажет.



