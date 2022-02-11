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MotoGP Новости

«Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP

Алеш Эспаргаро разочарован, что в пятницу пилотам пришлось выезжать на потенциально небезопасный трек

«Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP
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Во время первого дня второй части предсезонных тестов MotoGP, проходящих сейчас в Индонезии, над треком прошел сильный дождь. На намокшее покрытие трассы принесло грязь вперемешку с асфальтовой крошкой, на которой пилоты стали сильно скользить. Из-за этого сессию на некоторое время приостановили, но после снятия режима красных флагов заезды продолжились.

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Пилот Aprilia Алеш Эспаргаро, показавший второе время по итогам пятницы, был недоволен такими действами со стороны организаторов. По его мнению, трасса стала непригодной для езды.

«Трасса была недостаточно безопасной – честно говоря, совсем непригодной – отметил Эспаргаро. – Мы привыкли ездить по пыльным покрытиям – например, в Катаре обычно так, но это не вызывает никаких проблем. Однако сегодня выезжать на трек было просто невозможно и совершенно небезопасно.

Мне абсолютно не понравилось решение в конце концов продолжить сессию, чтобы мы все вместе выехали и начали расчищать трассу. Я был очень зол. Конечно, эта тактика сработала, поскольку 25 мотоциклов круг за кругом в любом случае будут расчищать траекторию. Но это не решение проблемы. Я здесь не для того, чтобы чистить трассу».

Как оказалось позже, сам Эспаргаро оказался вовлеченным в один неприятный инцидент. По ходу дня у них с Джеком Миллером из Ducati произошла небольшая «стычка», по итогам которой Миллер был в ярости.

«Алеш просто ударил по тормозам в предпоследнем повороте, из-за чего я чуть не съел его, – сказал Миллер. – Тогда я догнал его и резко газанул рядом [показывая недовольство], но он сделал вид, что ничего не произошло. Алеш остается Алешом. Он просто заносчивый».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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