«Я приехал не трассу чистить». Эспаргаро не понравились тесты MotoGP
Алеш Эспаргаро разочарован, что в пятницу пилотам пришлось выезжать на потенциально небезопасный трек
Во время первого дня второй части предсезонных тестов MotoGP, проходящих сейчас в Индонезии, над треком прошел сильный дождь. На намокшее покрытие трассы принесло грязь вперемешку с асфальтовой крошкой, на которой пилоты стали сильно скользить. Из-за этого сессию на некоторое время приостановили, но после снятия режима красных флагов заезды продолжились.
Пилот Aprilia Алеш Эспаргаро, показавший второе время по итогам пятницы, был недоволен такими действами со стороны организаторов. По его мнению, трасса стала непригодной для езды.
«Трасса была недостаточно безопасной – честно говоря, совсем непригодной – отметил Эспаргаро. – Мы привыкли ездить по пыльным покрытиям – например, в Катаре обычно так, но это не вызывает никаких проблем. Однако сегодня выезжать на трек было просто невозможно и совершенно небезопасно.
Мне абсолютно не понравилось решение в конце концов продолжить сессию, чтобы мы все вместе выехали и начали расчищать трассу. Я был очень зол. Конечно, эта тактика сработала, поскольку 25 мотоциклов круг за кругом в любом случае будут расчищать траекторию. Но это не решение проблемы. Я здесь не для того, чтобы чистить трассу».
Как оказалось позже, сам Эспаргаро оказался вовлеченным в один неприятный инцидент. По ходу дня у них с Джеком Миллером из Ducati произошла небольшая «стычка», по итогам которой Миллер был в ярости.
«Алеш просто ударил по тормозам в предпоследнем повороте, из-за чего я чуть не съел его, – сказал Миллер. – Тогда я догнал его и резко газанул рядом [показывая недовольство], но он сделал вид, что ничего не произошло. Алеш остается Алешом. Он просто заносчивый».
Дополнительная информация: Льюис Дункан
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