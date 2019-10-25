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MotoGP / Новость

«Я почти сдался». Маркес удержал байк с рекордным наклоном

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«Я почти сдался». Маркес удержал байк с рекордным наклоном
Автор:
25 окт. 2019 г., 17:21

Шестикратный чемпион MotoGP признал, что невероятный эпизод в Австралии стал сюрпризом для него самого.

Гонщики MotoGP получили возможность протестировать новые шины от Michelin во время 20-минутной сессии после второй тренировки Гран При Австралии. Лучшее время по ходу тестового отрезка показал уже ставший чемпионом этого сезона Марк Маркес, но запомнился он не этим.

В конце сессии гонщик Honda едва не уронил байк. Испанец почти упал на торможении в десятом повороте, завалив мотоцикл на правый бок до угла в 70,8 градуса относительно вертикальной оси – но смог выправить положение, вовремя прибавив скорость. Достижение Маркеса стало рекордным – до него никому не удавалось удержать байк при таком угле наклона. Сам Марк по ходу недавнего Гран При Германии продолжил движение после наклона в 66 градусов, что считалось рекордом MotoGP.

«Я проводил длинный отрезок и ехал очень гладко, – рассказал Маркес. – У меня была мягкая шина спереди, которую я выбрал, но для отрезка такой протяженности она оказалась слишком мягкой.

А потом я потерял контроль над передней частью байка. В этот момент я почти сдался, но прежде, чем признать поражение, подумал: “Нажми на газ, посмотри, что получится”. Когда я сделал это, переднее колесо даже приподнялось над асфальтом, и мне удалось спасти ситуацию».

 

Субботнюю и воскреснюю программу уик-энда на Филлип-Айленде в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ.

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Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Льюис Дункан

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