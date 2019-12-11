«Я почти не сомневался, что займу место Лоренсо». Зарко о том, как оказался с Ducati

Жоан Зарко стал главным ньюсмейкером MotoGP, когда вылетел из австрийской заводской команды, потом ненадолго вернулся с Honda, а в итоге подписал контракт с Ducati. История того, как он оказался в составе Avintia, разворачивалась на наших глазах.

В интервью пресс-службе MotoGP француз рассказал, что убедило его начать сотрудничество с Ducati, почему объявление о контракте было опубликовано в одном из журналов еще до официального анонса и какие цели он ставит перед собой на 2020 год. Мы приводим его целиком.

Жоан, прежде всего – как твоя лодыжка после падения в Валенсии?

Уже гораздо лучше. Я прохожу терапию уже 20 дней, и сейчас уже могу нормально ходить, ни на что не опираясь, и ездить на мотоцикле. Бегать пока не выходит, но давайте скажем, что все идет в верном направлении.

В понедельник было объявлено о твоем контракте с Avintia – расскажи о том, как он стал возможен, и отдельно – почему Moto Journal написал об этом на день раньше?

Честно говоря, я был совершенно уверен, что журнал выйдет в продажу уже после объявления. Но в любом случае я очень доволен, что мы смогли договориться о контракте. Когда в августе я принял решение об уходе из KTM, у меня не было запасного плана. Потом они просто выставили меня. Но в итоге та скверная история привела к хорошим последствиям. Во-первых, у меня появилась возможность проехать на Honda. Кроме того, я видел, что происходит с Хорхе [Лоренсо] – и понимал, что его будущее вызывает вопросы. Мне очень хотелось разыграть эту карту. И когда он созвал ту самую пресс-конференцию, на которой объявил об уходе, я полагал, что моя позиции очень сильны. Но прямо по ходу уик-энда ветер внезапно поменялся, и все перевернулось вверх ногами. К воскресенью я уже понимал, что шансов почти нет, и это было ужасно. А в понедельник мне позвонили из Ducati и сказали просто: «Нам надо поговорить». Мы провели несколько встреч, на которых они рассказывали, что собираются мне дать. В итоге им удалось уговорить меня. Они говорили, что Avintia станет совершенно другой. Я же со своей стороны лишь настаивал, что хочу снова бороться в первой семерке или десятке. И что готов остаться с Ducati, если вскоре после этого получу байк еще лучше. А если получится приехать на подиум – это станет вишенкой на торте. И на что ты рассчитываешь в 2020-м?

Должно быть точно лучше, чем… чем в этом очень сложном сезоне. Возвратиться в семерку или десятку и оставаться там в каждой гонке – это было бы здорово. Сейчас надо ставить перед собой реальные цели, а не мечтать о подиумах и победах.

Yamaha, KTM, Honda а теперь Ducati – четвертый производитель за четыре года. Ты рассчитываешь быстро адаптироваться к Desmosedici?

Три гонки на Honda окончательно избавили меня от сомнений, которые могли возникнуть после отсутствия результатов [в KTM]. У меня остались позитивные впечатления, а они были довольны моим подходом. Это вдохновило меня и убедило, что все будет хорошо. Я знаю, что у Ducati хороший мотоцикл. Это та самая стабильность – и в технике, и в работе, – которая даст мне возможность сфокусироваться на управлении и обрести чувство топ-пилота.