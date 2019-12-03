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MotoGP / Новость

«Я не могу делать то, что люблю». Стоунер рассказал об ухудшении здоровья

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«Я не могу делать то, что люблю». Стоунер рассказал об ухудшении здоровья
Автор:
, редактор (Австралия)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
3 дек. 2019 г., 10:30

По словам австралийского чемпиона MotoGP, он вынужден вести борьбу с хроническим утомлением, и пока не видит особого прогресса в своем состоянии.

Кейси Стоунер ушел из MotoGP в конце 2012 года и с тех пор не участвует в гонках. В подкасте Rusty's Garage обладатель двух титулов рассказал, что непереносимость лактозы, из-за которой он испытывает хроническую усталость, скверно сказывается на его здоровье. 

По словам 34-летнего спортсмена, сейчас он вынужден ограничивать себя даже в том, что всегда очень любил.

«Я не был на картинге уже больше года, – признался Кейси. – У меня больше нет сил для этого. Внутренней энергии не хватает, чтобы покататься денёк, после этого я буду лежать разбитым целую неделю. 

Сейчас я вынужден отказаться от многих вещей, которые очень люблю. Это огорчает, конечно. Из лука я тоже не стрелял уже месяцев десять…

То, что происходит, называется хроническим утомлением. Я не могу поддерживать хорошее состояние. Дело в том, что мои ребра постоянно отходят от позвоночника. Они отходят [под нагрузкой] и не возвращаются на место.  

Из-за этого позвоночные диски теряют внутреннюю жидкость. Когда диск под давлением, несколько капель выливается. Это приводит к дополнельной нагрузке на нервы, затем к спазмам. Чтобы вновь подвергать себя нагрузке, приходится ждать неделю».

Стоунер до недавнего времени работал в тестовой бригаде Ducati в MotoGP. В последний раз он участвовал в тестах на «Сепанге» в январе 2018-го.  

«Я впервые с того момента проехал на байке в день моего рождения на мероприятии Alpinestars, это было пару недель назад, – рассказал Стоунер. – Мы немного покатались с другими парнями. Не атаковали, конечно. Но и это меня вымотало».

Он добавил: «Я принимаю кое-какие лекарства в последние месяцы, и кажется, они помогают. Но до полноценных тренировок и тому подобных вещей мне еще очень далеко. Если попробовать, потребуется много времени, чтобы прийти в себя».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Кейси Стоунер
Автор Эндрю ван Лёвен

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