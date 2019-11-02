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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

«Я брал пример с Куартараро». Маркес объяснил падение в Малайзии

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«Я брал пример с Куартараро». Маркес объяснил падение в Малайзии
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 12:08

По словам шестикратного чемпиона мира, мотоцикл Honda не позволяет ехать как на Yamaha.

Марк Маркес квалифицировался на Гран При Малайзии MotoGP на 11 месте, что является его худшей стартовой позицией со времен Гран При Италии 2015 года. Показать лучшее время шестикратному чемпиону помешало падение во втором повороте, после которого он прекратил заезды.

Квалификацию в итоге выиграл Фабио Куартараро. Маркес, который отделался ушибами и, вероятно, сможет принять участие в гонках, объяснил свое падение именно погоней за Куартараро.

«Я в порядке. Больно конечно, сильное падение было, – сказал Маркес. – Мы настроили мотоцикл для гонки и время на одном круге оказалось не лучшим. Байк оказался нестабильным, не так хорош при смене направления движения.

Но шины к тому моменту уже прогрелись, я быстро входил в предыдущие повороты. Здесь же я слишком агрессивно начал маневр. Честно сказать, я больше расстроен 11-м результатом, нежели падением.

Я просто перестарался, когда пытался угнаться за гонщиками Yamaha, которые поставили новые шины. Ехал позади Куартараро, брал с него пример, попробовал повторить его маневр и улетел.

Честно сказать, я старался пристроиться за другим гонщиком, так как езду Куартараро сложно повторить на мотоцикле Honda. Теперь надо проанализировать, что именно я сделал не так».

Гонка в Малайзии на трассе «Сепанг» стартует завтра в 10 утра по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Сессия Квалификация II
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Сергей Иванов

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Гран При Валенсии

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