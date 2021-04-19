«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

Прошло девять месяцев и больше сезона с того дня, как падение в Хересе разделило карьеру, а с ней и жизнь Марка Маркеса на «до» и «после». То, что казалось рядовой травмой и не обещало серьезных проблем, в итоге привело к длительному перерыву, нескольким операциям и неизбежным вопросам о том, сможет ли испанец вообще выйти на прежний уровень.

На третьем этапе сезона-2021 в Портимане Маркес стартовал с шестой позиции, однако соперники по ходу первых кругов оттеснили его на девятую. Из-за пары падений впереди Марк в итоге финишировал седьмым, отстав на 13 секунд от победившего Фабио Куартараро.

Однако вовсе не место в протоколе гонщик Honda назвал главным в этот день.

«Самое правильное слово – эмоции, – рассказал он Motorsport.com. – Я из тех людей, кто обычно сдерживает их внутри себя. Но когда после финиша вернулся в гараж к своим механикам, то испытал настоящий взрыв эмоция. Я не мог контролировать себя».

Он добавил: «Я так долго мечтал об этом дне. О том, что вновь закончу гонку MotoGP. И это самый серьезный шаг в моей реабилитации, моем восстановлении. Я так долго мечтал о том, чтобы вновь ощутить себя гонщиком MotoGP – и вот сегодня это произошло.

Разумеется, когда я вернулся в гараж, то был уставшим и измотанным. Но я правда не мог контролировать этот эмоциональный взрыв. И это было очень приятно».

Маркес признался, что в дебюте Гран При чувствовал себя некомфортно. А в конце поврежденная рука стала слабеть, и гонщик ощущал, что «просто сидит на мотоцикле».

«Первые круги стали самыми сложными, – рассказал он. – Я явно был не в своей тарелке. Так бывает, когда в школе играешь в футбол с другими ребятами и знаешь, что они превосходят тебя.

Мне было некомфортно, темпа не было, я не контролировал мотоцикл, и все стали обгонять меня. Но я сохранял голову холодной, не вступал в сражения и просто искал свое место.

Найдя его, я начал постепенно наращивать темп и смог показать в конце гонке лучшее для себя время круга. Ощущения были уже лучше, я пытался настичь [Алеша] Эспаргаро, но внезапно мой организм сказал: "Вот сейчас все и начнется".

Последние шесть кругов я просто сидел на мотоцикле, стремясь добраться до финиша. Это было самым важным.

Если посмотреть, мы финишировали всего в 13 секундах позади Квартараро. И это просто невероятно».

Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая в Хересе. Квалификации и гонки во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».