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MotoGP / Гран При Португалии / Новость

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

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Шестикратный чемпион премьер-класса финишировал в своей первой гонке после долгого перерыва лишь на седьмой позиции. Но не это стало для него главным…

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

Прошло девять месяцев и больше сезона с того дня, как падение в Хересе разделило карьеру, а с ней и жизнь Марка Маркеса на «до» и «после». То, что казалось рядовой травмой и не обещало серьезных проблем, в итоге привело к длительному перерыву, нескольким операциям и неизбежным вопросам о том, сможет ли испанец вообще выйти на прежний уровень. 

На третьем этапе сезона-2021 в Портимане Маркес стартовал с шестой позиции, однако соперники по ходу первых кругов оттеснили его на девятую. Из-за пары падений впереди Марк в итоге финишировал седьмым, отстав на 13 секунд от победившего Фабио Куартараро. 

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Однако вовсе не место в протоколе гонщик Honda назвал главным в этот день. 

«Самое правильное слово – эмоции, – рассказал он Motorsport.com. – Я из тех людей, кто обычно сдерживает их внутри себя. Но когда после финиша вернулся в гараж к своим механикам, то испытал настоящий взрыв эмоция. Я не мог контролировать себя». 

 

Он добавил: «Я так долго мечтал об этом дне. О том, что вновь закончу гонку MotoGP. И это самый серьезный шаг в моей реабилитации, моем восстановлении. Я так долго мечтал о том, чтобы вновь ощутить себя гонщиком MotoGP – и вот сегодня это произошло. 

Разумеется, когда я вернулся в гараж, то был уставшим и измотанным. Но я правда не мог контролировать этот эмоциональный взрыв. И это было очень приятно».

Маркес признался, что в дебюте Гран При чувствовал себя некомфортно. А в конце поврежденная рука стала слабеть, и гонщик ощущал, что «просто сидит на мотоцикле».

«Первые круги стали самыми сложными, – рассказал он. – Я явно был не в своей тарелке. Так бывает, когда в школе играешь в футбол с другими ребятами и знаешь, что они превосходят тебя. 

Мне было некомфортно, темпа не было, я не контролировал мотоцикл, и все стали обгонять меня. Но я сохранял голову холодной, не вступал в сражения и просто искал свое место. 

Найдя его, я начал постепенно наращивать темп и смог показать в конце гонке лучшее для себя время круга. Ощущения были уже лучше, я пытался настичь [Алеша] Эспаргаро, но внезапно мой организм сказал: "Вот сейчас все и начнется".  

Последние шесть кругов я просто сидел на мотоцикле, стремясь добраться до финиша. Это было самым важным.  

Если посмотреть, мы финишировали всего в 13 секундах позади Квартараро. И это просто невероятно».

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Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая в Хересе. Квалификации и гонки во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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