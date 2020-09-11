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MotoGP / Новость

Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

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Выходные на «Моторспорт.ТВ» – прямые трансляции 26 заездов на 7 трассах

Вас расстраивает провал Ferrari в Формуле 1? Тогда смотрите «Моторспорт.ТВ» – мы покажем гонки, где «жеребцы» побеждают всегда

Вы готовы смотреть гонки с утра до вечера? Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» дает вам такую возможность. В ближайшие выходные с ее помощью можно будет следить за развитием событий сразу в семи престижных сериях.

Самым ярким из этих событий должна стать продолжение самого непредсказуемого сезона в новейшей истории MotoGP. В прямом эфире «Моторспорт.ТВ» покажет квалификации и гонки всех четырех классов. В воскресенье трансляция начнется уже в 10:55 по Москве, а старт заезда королевского класса традиционно будет дан в 15-00. Чтобы следить за борьбой лучших мотогонщиков мира, потребуется оформить подписку – сделать это можно здесь.

Вас не особо впечатляют мотоциклы? Тогда следите за сражением суперкаров в гонках GT World Challenge Europe. И за выступлениями россиянина Тимура Богуславского, который вместе с Рафаелле Марчьелло (одним из лучших пилотов гонок GT) ведет борьбу в лидирующей группе и в этом сезоне уже выиграл одну гонку. События предыдущих этапов можно освежить в памяти, посетив специальную страницу серии

Поклонники марки Ferrari могут насладиться заездами Ferrari Challenge в Спа, фанаты контактной борьбы кузовных машин – сражением на этапе европейского турнира TCR в Спа, а любители отыскивать будущих звезд Ф1 среди пилотов младших формул – гонками Формулы Regional в Маньи-Куре.

Чтобы быть в курсе всех событий, программ и прямых эфиров, подписывайтесь на аккаунты «Моторспорт.ТВ» в социальных сетях – @msportru.

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Суббота (12 сентября)

10:40 – Чемпионат Европы по картингу в Уокердофре
13:10 – EuroNASCAR в Валлелунге. Первая гонка Elite 2
13:25 – Moto3 в Мизано. Квалификация (русский комментарий, доступ по подписке)
14:20 – MotoGP в Мизано. Квалификация (русский комментарий, доступ по подписке)
14:30 – Формула Regional в Шпильберге. Первая гонка
15:38 – GT World Challenge Europe в Маньи-Кур. Первая квалификация
16:05 – Moto2 в Мизано. Квалификация (русский комментарий, доступ по подписке)
16:05 – Ferrari Challenge в Спа. Первая гонка Трофея Pirelli
16:20 – Европейский чемпионат TCR в Золдере. Первая гонка
17:00 – MotoE в Мизано. Квалификация (русский комментарий, доступ по подписке)
17:55 – EuroNASCAR в Валлелунге. Вторая гонка Elite 2
18:05 – Ferrari Challenge в Спа. Первая гонка Кубка Shell
23:00 – GT World Challenge Europe в Маньи-Кур. Первая гонка (русский комментарий)

Воскресенье (13 сентября)

9:30 – GT World Challenge Europe в Маньи-Кур. Вторая квалификация
10:40 – Чемпионат Европы по картингу в Уокердофре
10:55 – MotoE в Мизано. Гонка (русский комментарий, доступ по подписке)
11:45 – Moto3 в Мизано. Гонка (русский комментарий, доступ по подписке)
12:30 – Формула Regional в Шпильберге. Вторая гонка
12:45 – EuroNASCAR в Валлелунге. Первая гонка Elite 2
13:05 – Moto2 в Мизано. Гонка (русский комментарий, доступ по подписке)
14:00 – GT World Challenge Europe в Маньи-Кур. Вторая гонка (русский комментарий)
14:25 – MotoGP в Мизано. Гонка (русский комментарий, доступ по подписке)
16:05 – Ferrari Challenge в Спа. Первая гонка Трофея Pirelli
16:10 – Европейский чемпионат TCR в Золдере. Вторая гонка
16:40 – EuroNASCAR в Валлелунге. Вторая гонка Elite 1
17:55 – Формула Regional в Шпильберге. Третья гонка
18:05 – Ferrari Challenge в Спа. Первая гонка Кубка Shell

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Серия GT , MotoGP , TCR , Формула Regional

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