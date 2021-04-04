Yamaha берет две из двух! Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP в Катаре
Яркая борьба пилотов Ducati и Suzuki в первой половине гонки была лишь прелюдией к решающему сражению за победу
Фабио Куартараро одержал победу на Гран При Дохи – прошедшем на трассе в Катаре втором этапе чемпионата MotoGP. Француз был не слишком заметен в первой половине заезда, но методично отыгрывал позиции у соперников и во второй половине гонки смог опередить возглавлявших пелотон пилотов команды Pramac Ducati.
Гонщики Pramac начали гонку с двух первых мест и на старте сохранили свои позиции – в то время как стартовавшие следом пилоты заводских команд Ducati и Yamaha потеряли по несколько мест. Самыми серьезными были потери у Маверика Виньялеса – победитель первой гонки сезона с 3-й позиции откатился в конец первой десятки.
Самым заметным пилотом в первой половине гонки был Алекс Ринс на Suzuki. Стартовав с 8-й позиции, он отыграл несколько позиций на первом круге, а потом постепенно прорвался в первую тройку и навязал борьбу находившемуся на второй позиции Жоану Зарко. Сражение испанца и француза стало, пожалуй, главным украшением гонки: в течение нескольких кругов она то утихала, то вспыхивала вновь – и вторая позиция переходила из рук в руки несколько раз. В какой-то момент Ринс пытался даже организовать атаки на позиции лидировавшего Хорхе Мартина – однако, похоже, переусердствовал и не смог сохранить резину в нужном состоянии: вскоре после экватора гонки пилот Suzuki стал терять позиции.
Напарник Ринса, действующий чемпион Жоан Мир, не смог пробиться в лидирующую группу из-за пары серьезных ошибок. Среди прочего в середине заезда испанец дважды за один круг столкнулся с Джеком Миллером из заводской команды Ducati. Причем спортсмены практически сразу же обсудили случившееся с помощью жестикуляции.
В итоге новыми лидерами группы преследователей стали Франческо Баньяя из заводской Ducati и Фабио Куартараро на Yamaha. В какой-то момент казалось, что у гонщиков Ducati есть неплохие шансы занять все три места на подиуме – однако ситуация на последних кругах сложилась не в пользу итальянской марки.
Допустив ошибку на торможении перед первым поворотом, Баньяя откатился за пределы первой пятерки и уступил дорогу Куартараро. Тот же в течение следующих нескольких кругов не только избежал дорогостоящих ошибок, но и обогнал обоих пилотов Pramac. Когда Мартин и Куартараро в первый раз поменялись местами, испанец вскоре воспользовался преимуществом Ducati в разгонной динамике и на главной прямой вернул себе лидерство. Но француз не отступился и вскоре вновь обогнал Мартина – после чего смог быстро создать отрыв от гонщика Pramac и обеспечить себе победу в гонке.
Мартин же на последнем круге пропустил вперед еще одного француза – своего напарника. Впрочем, это сделало испанца «соучастником» исторического события: Куартараро и Зарко стали авторами первого французского дубля в топовом классе с 1954 года. Сам же Мартин, напомним, смог попасть на подиум в своем втором Гран При за карьеру.
Утешением для Ducati стали не только второе и третье места гонщиков Pramac в гонке, но и лидерство Зарко в общем зачете: два пилота заводской команды Yamaha делят 2-е место, уступая французу 4 очка. А вот в зачете производителей и командном зачете лидируют японская марка и ее заводской коллектив.
Следующий этап MotoGP пройдет в Португалии через две недели. По традиции в прямом эфире увидеть квалификации и гонки топовой категории и младших классов Moto2 и Moto3 можно будет с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Напомним, сейчас телеканал входит в базовые пакеты большинства крупных операторов платного телевидения – и если вы уже пользуетесь услугами, к примеру, Megogo, «Триколора» или «Ростелекома», то сможете посмотреть гонку в Португалии без каких-либо дополнительных затрат.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|25
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|1.457
|1.457
|20
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1.500
|0.043
|16
|4
|Алекс Ринс
|Suzuki
|2.088
|0.588
|13
|5
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|2.110
|0.022
|11
|6
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2.642
|0.532
|10
|7
|Хоан Мир
|Suzuki
|4.868
|2.226
|9
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|4.979
|0.111
|8
|9
|Джек Миллер
|Ducati
|5.365
|0.386
|7
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|5.382
|0.017
|6
|11
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|5.550
|0.168
|5
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|5.787
|0.237
|4
|13
|Пол Эспаргаро
|Honda
|6.063
|0.276
|3
|14
|Штефан Брадль
|Honda
|6.453
|0.390
|2
|15
|Мигель Оливейра
|KTM
|8.928
|2.475
|1
|16
|Валентино Росси
|Yamaha
|14.246
|5.318
|17
|Такааки Накагами
|Honda
|16.241
|1.995
|18
|Лука Марини
|Ducati
|16.472
|0.231
|19
|Данило Петруччи
|KTM
|16.779
|0.307
|20
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|38.775
|21.996
|Алекс Маркес
|Honda
|10 Laps
|10 Laps
|Икер Лекуона
|KTM
|10 Laps
|0.993
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Автор
|Кирилл Качнов