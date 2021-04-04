Фабио Куартараро одержал победу на Гран При Дохи – прошедшем на трассе в Катаре втором этапе чемпионата MotoGP. Француз был не слишком заметен в первой половине заезда, но методично отыгрывал позиции у соперников и во второй половине гонки смог опередить возглавлявших пелотон пилотов команды Pramac Ducati.

Гонщики Pramac начали гонку с двух первых мест и на старте сохранили свои позиции – в то время как стартовавшие следом пилоты заводских команд Ducati и Yamaha потеряли по несколько мест. Самыми серьезными были потери у Маверика Виньялеса – победитель первой гонки сезона с 3-й позиции откатился в конец первой десятки.

Самым заметным пилотом в первой половине гонки был Алекс Ринс на Suzuki. Стартовав с 8-й позиции, он отыграл несколько позиций на первом круге, а потом постепенно прорвался в первую тройку и навязал борьбу находившемуся на второй позиции Жоану Зарко. Сражение испанца и француза стало, пожалуй, главным украшением гонки: в течение нескольких кругов она то утихала, то вспыхивала вновь – и вторая позиция переходила из рук в руки несколько раз. В какой-то момент Ринс пытался даже организовать атаки на позиции лидировавшего Хорхе Мартина – однако, похоже, переусердствовал и не смог сохранить резину в нужном состоянии: вскоре после экватора гонки пилот Suzuki стал терять позиции.

Напарник Ринса, действующий чемпион Жоан Мир, не смог пробиться в лидирующую группу из-за пары серьезных ошибок. Среди прочего в середине заезда испанец дважды за один круг столкнулся с Джеком Миллером из заводской команды Ducati. Причем спортсмены практически сразу же обсудили случившееся с помощью жестикуляции.

В итоге новыми лидерами группы преследователей стали Франческо Баньяя из заводской Ducati и Фабио Куартараро на Yamaha. В какой-то момент казалось, что у гонщиков Ducati есть неплохие шансы занять все три места на подиуме – однако ситуация на последних кругах сложилась не в пользу итальянской марки.

Допустив ошибку на торможении перед первым поворотом, Баньяя откатился за пределы первой пятерки и уступил дорогу Куартараро. Тот же в течение следующих нескольких кругов не только избежал дорогостоящих ошибок, но и обогнал обоих пилотов Pramac. Когда Мартин и Куартараро в первый раз поменялись местами, испанец вскоре воспользовался преимуществом Ducati в разгонной динамике и на главной прямой вернул себе лидерство. Но француз не отступился и вскоре вновь обогнал Мартина – после чего смог быстро создать отрыв от гонщика Pramac и обеспечить себе победу в гонке.

Мартин же на последнем круге пропустил вперед еще одного француза – своего напарника. Впрочем, это сделало испанца «соучастником» исторического события: Куартараро и Зарко стали авторами первого французского дубля в топовом классе с 1954 года. Сам же Мартин, напомним, смог попасть на подиум в своем втором Гран При за карьеру.

Утешением для Ducati стали не только второе и третье места гонщиков Pramac в гонке, но и лидерство Зарко в общем зачете: два пилота заводской команды Yamaha делят 2-е место, уступая французу 4 очка. А вот в зачете производителей и командном зачете лидируют японская марка и ее заводской коллектив.

Следующий этап MotoGP пройдет в Португалии через две недели. По традиции в прямом эфире увидеть квалификации и гонки топовой категории и младших классов Moto2 и Moto3 можно будет с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Напомним, сейчас телеканал входит в базовые пакеты большинства крупных операторов платного телевидения – и если вы уже пользуетесь услугами, к примеру, Megogo, «Триколора» или «Ростелекома», то сможете посмотреть гонку в Португалии без каких-либо дополнительных затрат.