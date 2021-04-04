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MotoGP / Гран При Катара / Отчет о гонке

Yamaha берет две из двух! Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP в Катаре

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Яркая борьба пилотов Ducati и Suzuki в первой половине гонки была лишь прелюдией к решающему сражению за победу

Yamaha берет две из двух! Куартараро выиграл вторую гонку MotoGP в Катаре

Фабио Куартараро одержал победу на Гран При Дохи – прошедшем на трассе в Катаре втором этапе чемпионата MotoGP. Француз был не слишком заметен в первой половине заезда, но методично отыгрывал позиции у соперников и во второй половине гонки смог опередить возглавлявших пелотон пилотов команды Pramac Ducati.

 

Гонщики Pramac начали гонку с двух первых мест и на старте сохранили свои позиции – в то время как стартовавшие следом пилоты заводских команд Ducati и Yamaha потеряли по несколько мест. Самыми серьезными были потери у Маверика Виньялеса – победитель первой гонки сезона с 3-й позиции откатился в конец первой десятки.

Самым заметным пилотом в первой половине гонки был Алекс Ринс на Suzuki. Стартовав с 8-й позиции, он отыграл несколько позиций на первом круге, а потом постепенно прорвался в первую тройку и навязал борьбу находившемуся на второй позиции Жоану Зарко. Сражение испанца и француза стало, пожалуй, главным украшением гонки: в течение нескольких кругов она то утихала, то вспыхивала вновь – и вторая позиция переходила из рук в руки несколько раз. В какой-то момент Ринс пытался даже организовать атаки на позиции лидировавшего Хорхе Мартина – однако, похоже, переусердствовал и не смог сохранить резину в нужном состоянии: вскоре после экватора гонки пилот Suzuki стал терять позиции.

Напарник Ринса, действующий чемпион Жоан Мир, не смог пробиться в лидирующую группу из-за пары серьезных ошибок. Среди прочего в середине заезда испанец дважды за один круг столкнулся с Джеком Миллером из заводской команды Ducati. Причем спортсмены практически сразу же обсудили случившееся с помощью жестикуляции.

 

В итоге новыми лидерами группы преследователей стали Франческо Баньяя из заводской Ducati и Фабио Куартараро на Yamaha. В какой-то момент казалось, что у гонщиков Ducati есть неплохие шансы занять все три места на подиуме – однако ситуация на последних кругах сложилась не в пользу итальянской марки.

Допустив ошибку на торможении перед первым поворотом, Баньяя откатился за пределы первой пятерки и уступил дорогу Куартараро. Тот же в течение следующих нескольких кругов не только избежал дорогостоящих ошибок, но и обогнал обоих пилотов Pramac. Когда Мартин и Куартараро в первый раз поменялись местами, испанец вскоре воспользовался преимуществом Ducati в разгонной динамике и на главной прямой вернул себе лидерство. Но француз не отступился и вскоре вновь обогнал Мартина – после чего смог быстро создать отрыв от гонщика Pramac и обеспечить себе победу в гонке.

Мартин же на последнем круге пропустил вперед еще одного француза – своего напарника. Впрочем, это сделало испанца «соучастником» исторического события: Куартараро и Зарко стали авторами первого французского дубля в топовом классе с 1954 года. Сам же Мартин, напомним, смог попасть на подиум в своем втором Гран При за карьеру.

Утешением для Ducati стали не только второе и третье места гонщиков Pramac в гонке, но и лидерство Зарко в общем зачете: два пилота заводской команды Yamaha делят 2-е место, уступая французу 4 очка. А вот в зачете производителей и командном зачете  лидируют японская марка и ее заводской коллектив. 

Следующий этап MotoGP пройдет в Португалии через две недели. По традиции в прямом эфире увидеть квалификации и гонки топовой категории и младших классов Moto2 и Moto3 можно будет с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Напомним, сейчас телеканал входит в базовые пакеты большинства крупных операторов платного телевидения – и если вы уже пользуетесь услугами, к примеру, Megogo, «Триколора» или «Ростелекома», то сможете посмотреть гонку в Португалии без каких-либо дополнительных затрат. 

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 France Фабио Куартараро Yamaha     25
2 France Жоан Зарко Ducati 1.457 1.457 20
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 1.500 0.043 16
4 Spain Алекс Ринс Suzuki 2.088 0.588 13
5 Spain Маверик Виньялес Yamaha 2.110 0.022 11
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 2.642 0.532 10
7 Spain Хоан Мир Suzuki 4.868 2.226 9
8 South Africa Брэд Биндер KTM 4.979 0.111 8
9 Australia Джек Миллер Ducati 5.365 0.386 7
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 5.382 0.017 6
11 Italy Энеа Бастьянини Ducati 5.550 0.168 5
12 Italy Франко Морбиделли Yamaha 5.787 0.237 4
13 Spain Пол Эспаргаро Honda 6.063 0.276 3
14 Germany Штефан Брадль Honda 6.453 0.390 2
15 Portugal Мигель Оливейра KTM 8.928 2.475 1
16 Italy Валентино Росси Yamaha 14.246 5.318  
17 Japan Такааки Накагами Honda 16.241 1.995  
18 Italy Лука Марини Ducati 16.472 0.231  
19 Italy Данило Петруччи KTM 16.779 0.307  
20 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 38.775 21.996  
  Spain Алекс Маркес Honda 10 Laps 10 Laps  
  Spain Икер Лекуона KTM 10 Laps 0.993  
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Автор Кирилл Качнов

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