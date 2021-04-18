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MotoGP / Гран При Португалии / Отчет о гонке

Три из трех! Куартараро стал лидером MotoGP после победы в Портимане

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Вернувшийся в гонке после 9-месячной паузы Марк Маркес не смог сражаться с лидерами и закончил гонку в конце первой десятки

Три из трех! Куартараро стал лидером MotoGP после победы в Портимане

Фабио Куартараро, выступающий за заводскую команду Yamaha, выиграл Гран При Португалии, третий этап чемпионата MotoGP. Вторая подряд победа вывела француза в лидеры общего зачета. Также эта победа стала третьей в трех состоявшихся гонках для пилотов японского коллективa.

После старта группу лидеров сформировали Жоан Зарко, пилоты Suzuki и Куартараро. Стартовавший с поула Куартараро поначалу откатился за пределы первой пятерки, но достаточно оперативно вернулся в первую тройку – а на 8-м круге (из 25-ти) возглавил заезд. Зарко, наоборот, вышел на первое место в дебюте, а потом начал терять позиции и к экватору оказался лишь последним из лидирующей четверки. После экватора гонки эта четверка распалась на две пары: Куартараро и занимавший второе место Алекс Ринс смогли на пару секунд оторваться от сражавшихся за 3-е место Хоана Мира и Зарко.

Судьба мест в первой тройке решилась в течение нескольких минут за 7 кругов до финиша. Сначала упал Ринс: передняя шина мотоцикла Suzuki заскользила на входе в 5-й поворот, поле чего испанец не смог даже вернуться в гонку.

 

Потом примеру испанца последовал Зарко – вскоре после того как обоих пилотов, пытавшихся поделить 3-е (точнее, ставшее 2-м после схода Ринса) место опередил Франческо Баньяя (который накануне едва не выиграл квалификацию) из заводской команды Ducati. Финиш на 2-м месте позволил итальянцу переместиться на эту же позицию и в общем зачете чемпионата.

Падение Жоана Зарко

Падение Жоана Зарко
1/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Жоана Зарко

Падение Жоана Зарко
2/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Жоана Зарко

Падение Жоана Зарко
3/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Жоана Зарко

Падение Жоана Зарко
4/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Жоана Зарко

Падение Жоана Зарко
5/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Напарник итальянца Джек Миллер еще в начале гонки выбыл из борьбы после падения. Еще одним гонщиком, оказавшимся за асфальте по ходу гонки, стал Валентино Росси – в этот момент самый успешный из действующих пилотов MotoGP вел борьбу в середине второй десятки.

Марк Маркес, вернувшийся в гонки после 9-месячного отсутствия из-за травмы, на первом круге с 6-й стартовой позиции смог прорваться на 3-е место – однако очень быстро начал терять позиции. Стабилизировать свое положение шестикратный чемпион мира смог только в конце первой десятки, но в итоге благодаря падениям в лидирующей группе пилот Honda закончил гонку на 7-й позиции. Впрочем, даже это позволило испанцу опередить напарника: Пол Эспаргаро на первых кругах заехал в боксы и прекратил борьбу. 

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Некие проблемы возникли и у напарника победителя, Маверика Виньялеса, выигравшего первую гонку сезона. В какой-то момент испанец откатился в самый конец пелотона и даже после падений соперников не мог подняться выше 11-го места.

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 France Фабио Куартараро Yamaha     25
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 4.809 4.809 20
3 Spain Хоан Мир Suzuki 4.948 0.139 16
4 Italy Франко Морбиделли Yamaha 5.127 0.179 13
5 South Africa Брэд Биндер KTM 6.668 1.541 11
6 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 8.885 2.217 10
7 Spain Марк Маркес Honda 13.208 4.323 9
8 Spain Алекс Маркес Honda 17.992 4.784 8
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 22.369 4.377 7
10 Japan Такааки Накагами Honda 23.676 1.307 6
11 Spain Маверик Виньялес Yamaha 23.761 0.085 5
12 Italy Лука Марини Ducati 29.660 5.899 4
13 Italy Данило Петруччи KTM 29.836 0.176 3
14 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 38.941 9.105 2
15 Spain Икер Лекуона KTM 50.642 11.701 1
16 Portugal Мигель Оливейра KTM 1 Lap 1 Lap  
  France Жоан Зарко Ducati      
  Spain Алекс Ринс Suzuki      
  Italy Валентино Росси Yamaha      
  Australia Джек Миллер Ducati      
  Spain Пол Эспаргаро Honda      
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Автор Кирилл Качнов

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