Три из трех! Куартараро стал лидером MotoGP после победы в Портимане
Вернувшийся в гонке после 9-месячной паузы Марк Маркес не смог сражаться с лидерами и закончил гонку в конце первой десятки
Фабио Куартараро, выступающий за заводскую команду Yamaha, выиграл Гран При Португалии, третий этап чемпионата MotoGP. Вторая подряд победа вывела француза в лидеры общего зачета. Также эта победа стала третьей в трех состоявшихся гонках для пилотов японского коллективa.
После старта группу лидеров сформировали Жоан Зарко, пилоты Suzuki и Куартараро. Стартовавший с поула Куартараро поначалу откатился за пределы первой пятерки, но достаточно оперативно вернулся в первую тройку – а на 8-м круге (из 25-ти) возглавил заезд. Зарко, наоборот, вышел на первое место в дебюте, а потом начал терять позиции и к экватору оказался лишь последним из лидирующей четверки. После экватора гонки эта четверка распалась на две пары: Куартараро и занимавший второе место Алекс Ринс смогли на пару секунд оторваться от сражавшихся за 3-е место Хоана Мира и Зарко.
Судьба мест в первой тройке решилась в течение нескольких минут за 7 кругов до финиша. Сначала упал Ринс: передняя шина мотоцикла Suzuki заскользила на входе в 5-й поворот, поле чего испанец не смог даже вернуться в гонку.
Потом примеру испанца последовал Зарко – вскоре после того как обоих пилотов, пытавшихся поделить 3-е (точнее, ставшее 2-м после схода Ринса) место опередил Франческо Баньяя (который накануне едва не выиграл квалификацию) из заводской команды Ducati. Финиш на 2-м месте позволил итальянцу переместиться на эту же позицию и в общем зачете чемпионата.
Падение Жоана Зарко
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Жоана Зарко
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Жоана Зарко
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Жоана Зарко
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Жоана Зарко
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Напарник итальянца Джек Миллер еще в начале гонки выбыл из борьбы после падения. Еще одним гонщиком, оказавшимся за асфальте по ходу гонки, стал Валентино Росси – в этот момент самый успешный из действующих пилотов MotoGP вел борьбу в середине второй десятки.
Марк Маркес, вернувшийся в гонки после 9-месячного отсутствия из-за травмы, на первом круге с 6-й стартовой позиции смог прорваться на 3-е место – однако очень быстро начал терять позиции. Стабилизировать свое положение шестикратный чемпион мира смог только в конце первой десятки, но в итоге благодаря падениям в лидирующей группе пилот Honda закончил гонку на 7-й позиции. Впрочем, даже это позволило испанцу опередить напарника: Пол Эспаргаро на первых кругах заехал в боксы и прекратил борьбу.
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Некие проблемы возникли и у напарника победителя, Маверика Виньялеса, выигравшего первую гонку сезона. В какой-то момент испанец откатился в самый конец пелотона и даже после падений соперников не мог подняться выше 11-го места.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|25
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|4.809
|4.809
|20
|3
|Хоан Мир
|Suzuki
|4.948
|0.139
|16
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|5.127
|0.179
|13
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|6.668
|1.541
|11
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|8.885
|2.217
|10
|7
|Марк Маркес
|Honda
|13.208
|4.323
|9
|8
|Алекс Маркес
|Honda
|17.992
|4.784
|8
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|22.369
|4.377
|7
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|23.676
|1.307
|6
|11
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|23.761
|0.085
|5
|12
|Лука Марини
|Ducati
|29.660
|5.899
|4
|13
|Данило Петруччи
|KTM
|29.836
|0.176
|3
|14
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|38.941
|9.105
|2
|15
|Икер Лекуона
|KTM
|50.642
|11.701
|1
|16
|Мигель Оливейра
|KTM
|1 Lap
|1 Lap
|Жоан Зарко
|Ducati
|Алекс Ринс
|Suzuki
|Валентино Росси
|Yamaha
|Джек Миллер
|Ducati
|Пол Эспаргаро
|Honda
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Кирилл Качнов