Фабио Куартараро, выступающий за заводскую команду Yamaha, выиграл Гран При Португалии, третий этап чемпионата MotoGP. Вторая подряд победа вывела француза в лидеры общего зачета. Также эта победа стала третьей в трех состоявшихся гонках для пилотов японского коллективa.

После старта группу лидеров сформировали Жоан Зарко, пилоты Suzuki и Куартараро. Стартовавший с поула Куартараро поначалу откатился за пределы первой пятерки, но достаточно оперативно вернулся в первую тройку – а на 8-м круге (из 25-ти) возглавил заезд. Зарко, наоборот, вышел на первое место в дебюте, а потом начал терять позиции и к экватору оказался лишь последним из лидирующей четверки. После экватора гонки эта четверка распалась на две пары: Куартараро и занимавший второе место Алекс Ринс смогли на пару секунд оторваться от сражавшихся за 3-е место Хоана Мира и Зарко.

Судьба мест в первой тройке решилась в течение нескольких минут за 7 кругов до финиша. Сначала упал Ринс: передняя шина мотоцикла Suzuki заскользила на входе в 5-й поворот, поле чего испанец не смог даже вернуться в гонку.

Потом примеру испанца последовал Зарко – вскоре после того как обоих пилотов, пытавшихся поделить 3-е (точнее, ставшее 2-м после схода Ринса) место опередил Франческо Баньяя (который накануне едва не выиграл квалификацию) из заводской команды Ducati. Финиш на 2-м месте позволил итальянцу переместиться на эту же позицию и в общем зачете чемпионата.

Падение Жоана Зарко 1 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Жоана Зарко 2 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Жоана Зарко 3 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Жоана Зарко 4 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Жоана Зарко 5 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Напарник итальянца Джек Миллер еще в начале гонки выбыл из борьбы после падения. Еще одним гонщиком, оказавшимся за асфальте по ходу гонки, стал Валентино Росси – в этот момент самый успешный из действующих пилотов MotoGP вел борьбу в середине второй десятки.

Марк Маркес, вернувшийся в гонки после 9-месячного отсутствия из-за травмы, на первом круге с 6-й стартовой позиции смог прорваться на 3-е место – однако очень быстро начал терять позиции. Стабилизировать свое положение шестикратный чемпион мира смог только в конце первой десятки, но в итоге благодаря падениям в лидирующей группе пилот Honda закончил гонку на 7-й позиции. Впрочем, даже это позволило испанцу опередить напарника: Пол Эспаргаро на первых кругах заехал в боксы и прекратил борьбу.

Некие проблемы возникли и у напарника победителя, Маверика Виньялеса, выигравшего первую гонку сезона. В какой-то момент испанец откатился в самый конец пелотона и даже после падений соперников не мог подняться выше 11-го места.