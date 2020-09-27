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MotoGP / Гран При Каталонии / Новость

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне

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«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне
Автор:
, Главный редактор

По словам Пола Эспаргаро, на последних кругах мотоциклетного Гран При Каталонии пилотам придется думать не о времени круга, а о том, как удержаться на мотоцикле

Гонщик КТМ Пол Эспаргаро считает, что сегодня в Барселоне пилотов MotoGP ждет крайне сложная гонка. Источником беспокойства для испанского гонщика являются нюансы работы шин, которые компания Michelin привезла на очередной этап чемпионата MotoGP.

Уровень сцепления с покрытием на трассе в Барселоне сравнительно невысок – поэтому обычно французские шинники привозят на местный автодром наиболее мягкие шины. И судя по данным, собранным командами на тренировках, оптимальным вариантом для гонки будет наиболее мягкая шина из предложенной Michelin комбинации. Однако обычно барселонский этап проходит в жарком июне – сейчас же, при более прохладной погоде, мягкая резина подвергается более высоким нагрузкам. И по мнению Эспаргаро, шины будут терять сцепные свойства быстрее чем обычно.

«Мы ждем сильного провала по зацепу, – рассказал испанец журналистам. – Ждем его в районе 15-го [из 24-х] круга. Может быть, даже раньше. Похоже, на последних кругах придется думать не о времени на круге, а о том, как бы удержаться на мотоцикле. И в этой ситуации выиграть может тот, кто будет готов взять на себя больше риска – даже если в итоге это приведет к падению. Выиграет тот, кто будет готов упасть.

Что в этой ситуации делать – мы толком не знаем. Мы попробовали на тренировках использовать шины Medium, но они просто никуда не годятся с точки зрения темпа».

Как сложится гонка MotoGP в Барселоне – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Пол Эспаргаро
Автор Кирилл Качнов

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