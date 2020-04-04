Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP
Гонка пройдет 12 апреля на трассе в Австрии. В ней вновь примут участие только действующие гонщики
Организаторы чемпионата MotoGP определились с датой второго виртуального Гран При. Гонка состоится 12 апреля и пройдет по цифровой английской трассе «Ред Булл Ринг».
Первый виртуальный Гран При, призванный скрасить вынужденный перерыв в чемпионате мира, прошел в прошлое воскресенье. Дистанция гонки составила всего 6 кругов, а трансляция соревнований (вместе с квалификацией) заняла немногим более получаса. О формате новой кибергонки пока ничего не сообщается.
Как и в первом заезде, 12 апреля на старт выйдут исключительно действующие участники чемпионата. В прошлое воскресенье таковых было десять, а победителем стал дебютант этого сезона Алекс Маркес. Состав участников второго Гран При не объявлен, но организаторы обещают появление новых спортсменов.
Гонка стартует в 16:00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», где можно также увидеть записи легендарных гонок прошлого с русским комментарием.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Сергей Иванов
Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP
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