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MotoGP / Новость

Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP

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Выбрана дата второго виртуального Гран При MotoGP
Автор:
, Редактор
4 апр. 2020 г., 09:40

Гонка пройдет 12 апреля на трассе в Австрии. В ней вновь примут участие только действующие гонщики

Организаторы чемпионата MotoGP определились с датой второго виртуального Гран При. Гонка состоится 12 апреля и пройдет по цифровой английской трассе «Ред Булл Ринг».

Первый виртуальный Гран При, призванный скрасить вынужденный перерыв в чемпионате мира, прошел в прошлое воскресенье. Дистанция гонки составила всего 6 кругов, а трансляция соревнований (вместе с квалификацией) заняла немногим более получаса. О формате новой кибергонки пока ничего не сообщается.

Как и в первом заезде, 12 апреля на старт выйдут исключительно действующие участники чемпионата. В прошлое воскресенье таковых было десять, а победителем стал дебютант этого сезона Алекс Маркес. Состав участников второго Гран При не объявлен, но организаторы обещают появление новых спортсменов.

Гонка стартует в 16:00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», где можно также увидеть записи легендарных гонок прошлого с русским комментарием.

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Серия MotoGP
Автор Сергей Иванов

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