Второй день тестов MotoGP: Брат Росси быстрейший, в Suzuki – ковид
Второе время осталось за Марком Маркесом, третье показал Маверик Виньялес
На индонезийском курорте Мандалика завершился второй день тестов MotoGP. В отличие от вчерашнего дня, сегодня трасса очистилась от грязи и влаги, так что все гонщики смогли улучшить свое время.
Лучший результат неожиданно показал Лука Марини – сводный брат Валентино Росси, выступающий за команду девятикратного чемпиона мира VR46 на байке Ducati. Он проехал городскую трассу за 1:31,289. Второе время показал шестикратный обладатель титула в MotoGP Марк Маркес, который вчера был лишь 17-м – сегодня он проиграл Марини 0,192 секунды.
День оказался неудачным для команды Suzuki: сразу несколько ее членов получили положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус. Это,возможно, затронуло и чемпиона 2020 года Хоана Мира, при этом Мир успел проехать по трассе свои круги и показал пятый результат.
Действующий чемпион Фабио Куартараро показал лишь четвертое время, став, впрочем, лучшим из гонщиков на Yamaha. А вот другой спортсмен на байке той же марки Андреа Довициозо в самом начале тестов упал, повредив свой мотоцикл. На последних минутах тестов падение постигло и напарника Довициозо, новичка чемпионата Даррина Биндера.
Тесты в Индонезии продолжатся завтра.
Результаты второго дня тестов:
|Pos.
|Rider
|Team
|Time
|Gap
|1
|Лука Марини
|VR46 Racing Team
|1:31.289
|2
|Марк Маркес
|Honda Team
|1:31.481
|0.192
|3
|Маверик Виньялес
|Aprilia Racing
|1:31.516
|0.227
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha MotoGP
|1:31.564
|0.275
|5
|Хоан Мир
|Team SUZUKI
|1:31.586
|0.297
|6
|Жоан Зарко
|Pramac Racing
|1:31.586
|0.297
|7
|Энеа Бастьянини
|Gresini Racing
|1:31.599
|0.31
|8
|Пол Эспаргаро
|Honda Team
|1:31.605
|0.316
|9
|Хорхе Мартин
|Pramac Racing
|1:31.665
|0.376
|11
|Брэд Биндер
|KTM Factory Racing
|1:31.814
|0.525
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha MotoGP
|1:31.849
|0.56
|13
|Алекс Ринс
|Team SUZUKI
|1:31.884
|0.595
|14
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia Racing
|1:31.906
|0.617
|15
|Такааки Накагамиi
|LCR Honda
|1:31.918
|0.629
|16
|Алекс Маркес
|LCR Honda
|1:31.980
|0.691
|17
|Фабио Ди Джанантонио
|Gresini Racing
|1:32.047
|0.758
|18
|Мигель Оливейра
|KTM Factory Racing
|1:32.200
|0.911
|19
|Андреа Довициозо
|Yamaha RNF Team
|1:32.303
|1.014
|20
|Джек Миллер
|Ducati Team
|1:32.318
|1.029
|21
|Рауль Фернандес
|Tech3 KTM
|1:32.401
|1.112
|22
|Марко Беццеччи
|VR46 Racing Team
|1:32.471
|1.182
|23
|Реми Гарднер
|Tech3 KTM
|1:32.598
|1.309
|24
|Даррин Биндер
|Yamaha RNF
|1:33.053
|1.764