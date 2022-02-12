Второй день тестов MotoGP: Брат Росси быстрейший, в Suzuki – ковид

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На индонезийском курорте Мандалика завершился второй день тестов MotoGP. В отличие от вчерашнего дня, сегодня трасса очистилась от грязи и влаги, так что все гонщики смогли улучшить свое время.

Лучший результат неожиданно показал Лука Марини – сводный брат Валентино Росси, выступающий за команду девятикратного чемпиона мира VR46 на байке Ducati. Он проехал городскую трассу за 1:31,289. Второе время показал шестикратный обладатель титула в MotoGP Марк Маркес, который вчера был лишь 17-м – сегодня он проиграл Марини 0,192 секунды.

День оказался неудачным для команды Suzuki: сразу несколько ее членов получили положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус. Это,возможно, затронуло и чемпиона 2020 года Хоана Мира, при этом Мир успел проехать по трассе свои круги и показал пятый результат.

Действующий чемпион Фабио Куартараро показал лишь четвертое время, став, впрочем, лучшим из гонщиков на Yamaha. А вот другой спортсмен на байке той же марки Андреа Довициозо в самом начале тестов упал, повредив свой мотоцикл. На последних минутах тестов падение постигло и напарника Довициозо, новичка чемпионата Даррина Биндера.

Тесты в Индонезии продолжатся завтра.

Результаты второго дня тестов:

Pos. Rider Team Time Gap 1 Лука Марини VR46 Racing Team 1:31.289 2 Марк Маркес Honda Team 1:31.481 0.192 3 Маверик Виньялес Aprilia Racing 1:31.516 0.227 4 Фабио Куартараро Yamaha MotoGP 1:31.564 0.275 5 Хоан Мир Team SUZUKI 1:31.586 0.297 6 Жоан Зарко Pramac Racing 1:31.586 0.297 7 Энеа Бастьянини Gresini Racing 1:31.599 0.31 8 Пол Эспаргаро Honda Team 1:31.605 0.316 9 Хорхе Мартин Pramac Racing 1:31.665 0.376 11 Брэд Биндер KTM Factory Racing 1:31.814 0.525 12 Франко Морбиделли Yamaha MotoGP 1:31.849 0.56 13 Алекс Ринс Team SUZUKI 1:31.884 0.595 14 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing 1:31.906 0.617 15 Такааки Накагамиi LCR Honda 1:31.918 0.629 16 Алекс Маркес LCR Honda 1:31.980 0.691 17 Фабио Ди Джанантонио Gresini Racing 1:32.047 0.758 18 Мигель Оливейра KTM Factory Racing 1:32.200 0.911 19 Андреа Довициозо Yamaha RNF Team 1:32.303 1.014 20 Джек Миллер Ducati Team 1:32.318 1.029 21 Рауль Фернандес Tech3 KTM 1:32.401 1.112 22 Марко Беццеччи VR46 Racing Team 1:32.471 1.182 23 Реми Гарднер Tech3 KTM 1:32.598 1.309 24 Даррин Биндер Yamaha RNF 1:33.053 1.764