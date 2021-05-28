Всем банана! Пол Эспаргаро показал шлем для этапа в Муджелло
Гонщик Honda в MotoGP решил заручиться на Гран При Италии помощью популярных мультипликационных героев
Эспаргаро изобразил на шлеме миньона – в 2010 году эти забавные низкорослые существа желтого цвета, облаченные в очки и джинсовый комбинезон, впервые появились в анимационной ленте «Гадкия я», после чего обрели большую популярность. Они разговаривают на собственном языке и имеют непреодолимую страсть к бананам.
Гонщик показал новую ливрею шлема в социальных сетях, снабдив ее неизбежным комментанием «Бананаааааа!!».
По итогам пяти прошедших гонок MotoGP Пол занимает десятое место в общем зачете. Пока он ни разу не смог финишировать на заводской Honda выше восьмой позиции.
Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
Фотограф: HJC Helmets
Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
Фотограф: HJC Helmets
Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
Фотограф: HJC Helmets
Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
Фотограф: HJC Helmets
В этот уик-энд участников MotoGP ждет этап в Муджелло. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть 29-30 мая в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».
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