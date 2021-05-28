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MotoGP / Гран При Италии Новость

Всем банана! Пол Эспаргаро показал шлем для этапа в Муджелло

Гонщик Honda в MotoGP решил заручиться на Гран При Италии помощью популярных мультипликационных героев

Всем банана! Пол Эспаргаро показал шлем для этапа в Муджелло

Эспаргаро изобразил на шлеме миньона – в 2010 году эти забавные низкорослые существа желтого цвета, облаченные в очки и джинсовый комбинезон, впервые появились в анимационной ленте  «Гадкия я», после чего обрели большую популярность. Они разговаривают на собственном языке и имеют непреодолимую страсть к бананам.

Гонщик показал новую ливрею шлема в социальных сетях, снабдив ее неизбежным комментанием «Бананаааааа!!».

По итогам пяти прошедших гонок MotoGP Пол занимает десятое место в общем зачете. Пока он ни разу не смог финишировать на заводской Honda выше восьмой позиции.

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
1/4

Фотограф: HJC Helmets

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
2/4

Фотограф: HJC Helmets

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
3/4

Фотограф: HJC Helmets

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии

Специальный шлем Пола Эспаргаро, Repsol Honda Team, для Гран При Италии
4/4

Фотограф: HJC Helmets

В этот уик-энд участников MotoGP ждет этап в Муджелло. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть 29-30 мая в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».

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Pramac останется сателлитом Ducati в MotoGP до 2024 года

Предыдущая новость

Pramac останется сателлитом Ducati в MotoGP до 2024 года
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Пол Эспаргаро
Команды Repsol Honda Team

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