Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Марк Маркес полностью восстановился к старту нынешнего сезона MotoGP после того, как потерял три года из-за различных физических проблем. Испанец начал выступления с поула и подиума спринта в Портимане, но в дебюте главной гонки устроил аварию, после которой 30-летнему гонщику потребовалась новая операция.

Возвращение получилось долгим – Маркес пропустил три Гран При и лишь в преддверии пятого этапа сезона, который пройдет в этот уик-энд в Ле-Мане, врачи допустили его к продолжению выступления. Марк прошел все необходимые проверки на кольце Бугатти и сможет в пятницу приступить к тренировкам.

У испанца нашелся и еще один повод для хорошего настроения. Апелляционный суд FIM накануне признал, что штрафной проезд, назначенный ему за португальскую аварию, из-за формулировки «на следующем Гран При» утратил свою силу после того, как Маркес пропустил второй этап сезона в Аргентине.

Судить о том, кто еще из травмированных гонщиков сможет вернуться в пелотон, можно будет после публикации организаторами списка участников уик-энда 12-14 мая.