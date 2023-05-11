Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP
Шестикратный чемпион премьер-класса нацелился вернуться в пелотон уже в ближайший уик-энд в Ле-Мане
Марк Маркес полностью восстановился к старту нынешнего сезона MotoGP после того, как потерял три года из-за различных физических проблем. Испанец начал выступления с поула и подиума спринта в Портимане, но в дебюте главной гонки устроил аварию, после которой 30-летнему гонщику потребовалась новая операция.
Возвращение получилось долгим – Маркес пропустил три Гран При и лишь в преддверии пятого этапа сезона, который пройдет в этот уик-энд в Ле-Мане, врачи допустили его к продолжению выступления. Марк прошел все необходимые проверки на кольце Бугатти и сможет в пятницу приступить к тренировкам.
У испанца нашелся и еще один повод для хорошего настроения. Апелляционный суд FIM накануне признал, что штрафной проезд, назначенный ему за португальскую аварию, из-за формулировки «на следующем Гран При» утратил свою силу после того, как Маркес пропустил второй этап сезона в Аргентине.
Судить о том, кто еще из травмированных гонщиков сможет вернуться в пелотон, можно будет после публикации организаторами списка участников уик-энда 12-14 мая.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Америк MotoGP
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