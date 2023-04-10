Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

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Энеа Бастьянини перешел в состав чемпионов мира только этой зимой – но не успел провести за них ни одной гонки. Уже на втором круге спринта на дебютном Гран При в Портимане 25-летний итальянец оказался на асфальте после ошибки Луки Марини.

У Бастьянини диагностировали перелом правой ключицы. Он выбыл из Гран При Португалии и вынужден был пропустить следующий этап в Аргентине.

Интересно, что после консультаций с медиками гонщик предпочел не делать операцию и выбрал консервативный способ лечения с фиксирующей повязкой и нахождением в покое.

Во вторник Энеа ждет врачебная комиссия в итальянском Форли, которая установит его состояние и примет решение о возможности выступления в американском Остине. Если ответ окажется положительным, Бастьянини сможет отправиться в Техас, но там в четверг его ждет еще одно, теперь уже финальное обследование.

По правилам MotoGP Ducati обязана выставить на предстоящий Гран При двух гонщиков, так что в случае проблем у Бастьянини на старт почти наверняка выйдет резервист Микеле Пирро.

Год назад Энеа выиграл американский этап, хотя стартовал в гонке только пятым.

Также стало известно, что другой пострадавший в Портимане гонщик – Мигель Оливейра – тоже восстановился и планирует выйти на старт Гран При Америк.

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