Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
На этой неделе участников MotoGP ждет третий этап сезона-2023. Примет ли в нем участие гонщик заводской Ducati, станет известно во вторник
Энеа Бастьянини перешел в состав чемпионов мира только этой зимой – но не успел провести за них ни одной гонки. Уже на втором круге спринта на дебютном Гран При в Портимане 25-летний итальянец оказался на асфальте после ошибки Луки Марини.
У Бастьянини диагностировали перелом правой ключицы. Он выбыл из Гран При Португалии и вынужден был пропустить следующий этап в Аргентине.
Интересно, что после консультаций с медиками гонщик предпочел не делать операцию и выбрал консервативный способ лечения с фиксирующей повязкой и нахождением в покое.
Во вторник Энеа ждет врачебная комиссия в итальянском Форли, которая установит его состояние и примет решение о возможности выступления в американском Остине. Если ответ окажется положительным, Бастьянини сможет отправиться в Техас, но там в четверг его ждет еще одно, теперь уже финальное обследование.
По правилам MotoGP Ducati обязана выставить на предстоящий Гран При двух гонщиков, так что в случае проблем у Бастьянини на старт почти наверняка выйдет резервист Микеле Пирро.
Год назад Энеа выиграл американский этап, хотя стартовал в гонке только пятым.
Также стало известно, что другой пострадавший в Портимане гонщик – Мигель Оливейра – тоже восстановился и планирует выйти на старт Гран При Америк.
Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP
Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP
Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23
Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23 Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23
Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023
Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023 Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
Самое важное:
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант
Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант
Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга
Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга
Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании
Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.