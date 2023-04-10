Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
MotoGP / Гран При Америк Новость

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

На этой неделе участников MotoGP ждет третий этап сезона-2023. Примет ли в нем участие гонщик заводской Ducati, станет известно во вторник

Герман Гарсия Казанова
Автор:
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Энеа Бастьянини перешел в состав чемпионов мира только этой зимой – но не успел провести за них ни одной гонки. Уже на втором круге спринта на дебютном Гран При в Портимане 25-летний итальянец оказался на асфальте после ошибки Луки Марини. 

У Бастьянини диагностировали перелом правой ключицы. Он выбыл из Гран При Португалии и вынужден был пропустить следующий этап в Аргентине.  

Читайте также:

Интересно, что после консультаций с медиками гонщик предпочел не делать операцию и выбрал консервативный способ лечения с фиксирующей повязкой и нахождением в покое. 

Во вторник Энеа ждет врачебная комиссия в итальянском Форли, которая установит его состояние и примет решение о возможности выступления в американском Остине. Если ответ окажется положительным, Бастьянини сможет отправиться в Техас, но там в четверг его ждет еще одно, теперь уже финальное обследование.  

По правилам MotoGP Ducati обязана выставить на предстоящий Гран При двух гонщиков, так что в случае проблем у Бастьянини на старт почти наверняка выйдет резервист Микеле Пирро. 

Год назад Энеа выиграл американский этап, хотя стартовал в гонке только пятым. 

Также стало известно, что другой пострадавший в Портимане гонщик – Мигель Оливейра – тоже восстановился и планирует выйти на старт Гран При Америк. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Герман Гарсия Казанова Больше от
Герман Гарсия Казанова
Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция

Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция

MotoGP
Мартовские тесты в Портимане

Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция

Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP

Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP

MotoGP

Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP Honda проведет радикальные кадровые перестановки в MotoGP

Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP

Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP

MotoGP
Сентябрьские тесты в Мизано

Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP Кадр дня: Марк Маркес впервые с мая проехал на байке MotoGP

Энеа Бастьянини Больше от
Энеа Бастьянини
Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP

Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP

MotoGP
Гран При Португалии

Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP

Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23

Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23

MotoGP
Презентация Ducati Corse

Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23 Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23

Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023

Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023

MotoGP
Презентация Ducati Corse

Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023 Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023

Ducati Team Больше от
Ducati Team
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

MotoGP
Гран При Аргентины

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

MotoGP
Гран При Аргентины

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP

MotoGP
Гран При Аргентины

Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP

Самое важное:

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

MGP MotoGP
Гран При Америк

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант

Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант

F1 Формула 1

Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант

Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга

Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга

F1 Формула 1

Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга

Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании

Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании

F1 Формула 1
Гран При Испании

Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании Pirelli продолжит эксперименты с термочехлами после Гран При Испании

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.