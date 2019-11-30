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Врач Маркеса усомнился в его полном восстановлении к февральским тестам

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Врач Маркеса усомнился в его полном восстановлении к февральским тестам
Автор:
, Редактор
30 нояб. 2019 г., 08:06

По словам доктора Хавьера Мира, обычно после такой операций, которую перенес чемпион MotoGP, восстановление занимает четыре месяца.

Марк Маркес перенес успешную операцию на левом плече – испанцу нужно было устранить старую травму, которая усугубилась после его падения в первый день тестов в Хересе. Маркес закончил заезды, показав лучшее время, и на следующий день отправился к врачам для операции.

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По словам доктора Хавьера Мира, который также оперировал плечо Маркеса в декабре прошлого года, гонщику потребовалось провести артроскопию, что потребует достаточно длительного восстановления.

«Обычно люди полностью восстанавливаются после таких операций в течении четырех месяцев, – заявил Мир в видеоинтервью на официальном сайте чемпионата. – Но гонщики порой справляются вдвое быстрее.

Маркес всегда в хорошем настроении, он непобедим. Он даже на операционном столе был в веселом расположении духа, шутил с медсестрами. Но давать прогнозы все же сложно Я полагаю, что он будет готов принять участие в тестах на "Сепанге". Хотя, возможно, и не на 100%.

Но нам важнее даже не выздоровление к тестам, мы стремимся быть уверенными в том, что он будет готов к началу чемпионата».

Тесты MotoGP на «Сепанге» пройдут 2-4 февраля, новый сезон чемпионата мира стартует 8 марта в Катаре. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Сергей Иванов

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