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Официально: Марини покинул команду VR46 в MotoGP

Команда объявила о разрыве действующего контракта с гонщиком – теперь тот отправится в Honda

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Лука Марини, VR46 Racing Team

Лука Марини, который приходится сводным братом легенде мотогонок Валентино Росси, выступал за семейную команду VR46 с момента ее дебюта в премьер-классе в 2021 году (первый пробный сезон прошел в переходном формате под именем Avintia).

Итальянец не одержал ни одной победы, но дважды поднимался на призовой подиум – и должен был продолжаfть выступления за VR46 в 2024 году. 

Однако тектонические сдвиги на рынке пилотов MotoGP привели к тому, что Лука стал главным кандидатом на место в Honda, покинутое Марком Маркесом. 

Инсайдеры ожидали официального подтверждения в четверг накануне Гран При Валенсии на этой неделе, но оно прозвучало только в субботу. При этом пока речь идет только о том, что Марини покинет старую команду. 

В кратком заявлении сказано: «После шести совместных сезонов VR46 и Лука Марини  объявляют, что не будут продолжать сотрудничество в сезоне 2024 года.

Обеим сторонам пришло время добиваться амбициозных целей и результатов собственными путями. Все руководство, команда и причастные у проекту желают Луке всего наилучшего в будущем».

Лука Марини, VR46 Racing Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лука Марини, VR46 Racing Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Racing

Марини завершил вторым сезон 2020 года в Moto2, уступив титул в финальной гонке Энеа Бастьянини. В нынешнем сезоне он дважды победил в квалификации и кроме двух подиумов в главных гонках четырежды финишировал в первой тройке по итогам спринтов. 

Кто займет место ушедшего гонщика, в VR46 пока не объявили. Как пояснил глава команды Алессио Салюччи, выбор предстоит сделать между Фабио Ди Джаннантонио, которого уволили из Gresini ради Марка Маркеса, и гонщиком Moto2. Его имя не было названо, но почти наверняка речь идет о воспитаннике Академии Росси Тони Арболино. 

Ранее кандидатом называли еще одного молодого спортсмена Фермина Альдегера, но Салюччи исключил вариант с 18-летним испанцем, который еще на год останется в «младшей» категории. 

Окончательное решение о составе команды на сезон-2024 предстоит принять самому Валентино Росси, который присутствует в этот уик-энд в Валеннсии на финале сезона MotoGP. 

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