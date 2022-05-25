Возвращение финского этапа MotoGP отложили до 2023 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Финский этап мотоциклетного чемпионата мира, запланированный на 8-10 июля, не состоится. Об этом в среду сообщила FIM, добавив, что дебют новой трассы перенесли на сезон-2023

«Работы по омологации "Кюмиринга" в сочетании с рисками, вызванными сложившейся геополитической ситуацией в регионе, к сожалению, привели к отмене Гран При Финляндии 2022 года, – сказано в официальном заявлении федерации. – Текущие обстоятельства привели к задержкам, которые вызвали риск опоздания с работами.

Все заинтересованные стороны согласились, что дебют трассы следует отложить до 2023 года, когда MotoGP вернется в Финляндию после 40 лет перерыва.

Окончательная версия календаря MotoGP 2022 года, таким образом, включает 20 этапов».

Трассе «Кюмиринг» с самого начала своей истории никак не удается принять гонки MotoGP – сначала помешали задержки строительства, затем коронавирусная пандемия.

Прежде мотогонки в Финляндии проходили на уличном конце в Имантре. В последний раз гонки там прошли в 1981 году.