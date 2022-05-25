Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM Следующая / Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом
MotoGP / Гран При Финляндии Новость

Возвращение финского этапа MotoGP отложили до 2023 года

Гонку на «Кюмиринге», включенную в календарь нынешнего сезона из-за затянувшейся омологации

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Возвращение финского этапа MotoGP отложили до 2023 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Финский этап мотоциклетного чемпионата мира, запланированный на 8-10 июля, не состоится. Об этом в среду сообщила FIM, добавив, что дебют новой трассы перенесли на сезон-2023 

«Работы по омологации "Кюмиринга" в сочетании с рисками, вызванными сложившейся геополитической ситуацией в регионе, к сожалению, привели к отмене Гран При Финляндии 2022 года, – сказано в официальном заявлении федерации. – Текущие обстоятельства привели к задержкам, которые вызвали риск опоздания с работами. 

Все заинтересованные стороны согласились, что дебют трассы следует отложить до 2023 года, когда MotoGP вернется в Финляндию после 40 лет перерыва.

Окончательная версия календаря MotoGP 2022 года, таким образом, включает 20 этапов».

Трассе «Кюмиринг» с самого начала своей истории никак не удается принять гонки MotoGP – сначала помешали задержки строительства, затем коронавирусная пандемия.   

Прежде мотогонки в Финляндии проходили на уличном конце в Имантре. В последний раз гонки там прошли в 1981 году.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM
Предыдущая новость

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM
Следующая новость

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом
Джейк Боксолл-Легг Больше от
Джейк Боксолл-Легг
«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1 Гран При Испании
Формула 1

«Меня бросят в пучину». Де Врис об ожиданиях от дебюта в Ф1

Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е
Формула E

Команда Abt подтвердила возвращение в Формулу Е

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Зачем поливать тестовую трассу Ф1 водой? В Pirelli объяснили

Самое важное:

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом
MotoGP MotoGP

Aprilia продлила контракты с Эспаргаро и Виньялесом

Возвращение финского этапа MotoGP отложили до 2023 года
MotoGP MotoGP

Возвращение финского этапа MotoGP отложили до 2023 года

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM
MotoGP MotoGP

Слухи: Миллер перейдет из Ducati в KTM

Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati
MotoGP MotoGP

Гонщик MotoGP пообещал проблемы напарнику, если его возьмут в Ducati

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.