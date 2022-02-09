Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес
MotoGP Новости

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились

Алберто Пуч не уверен, что по ходу грядущего сезона MotoGP Маркес будет в идеальной форме

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились
Льюис Дункан
Автор:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2020-м пилот Repsol Honda Марк Маркес сломал руку – и поэтому испанец смог вернуться в гонки только в минувшем сезоне. Однако большую часть прошлого года шестикратный чемпион сражался с остаточными проблемами в плече и не мог выступать на полную силу.

Осенью 2021-го проблемы Маркеса продолжились: испанец упал на частной тренировке на кроссовой трассе и получил травму глазного нерва, из-за чего не мог длительное время тренироваться. После трехмесячного перерыва Марку удалось восстановиться и сесть за руль байка на предсезонных тестах, первая часть которых прошла в Малайзии с 5 по 6 февраля.

Читайте также:

Однако босс Honda Алберто Пуч не уверен, что Маркес сможет полностью восстановиться до конца грядущего сезона. «Самое главное, что он может видеть, потому что пять месяцев назад это не было очевидно, – отметил Пуч во время презентации нового байка. – В прошлом году у него была серьезная проблема с плечом, и поэтому вполне возможно, что в этом году он не будет в своей 100-процентной форме.

Но мы изменили подход к тренингу, и поэтому я уверен, что он сможет значительно прогрессировать относительно прошлого сезона. Я настроен оптимистично, потому что в 2021-м даже несмотря на проблемы он выиграл три гонки. Так что я ожидаю от него многого в этом сезоне».

Напомним, что второй этап предсезонных тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес
Предыдущая новость

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес

Загрузить комментарии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес
MotoGP

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес

Миллер уверен в новом байке Ducati Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Миллер уверен в новом байке Ducati

Маркес рассказал, почему возникли проблемы с новым байком Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Маркес рассказал, почему возникли проблемы с новым байком

Марк Маркес Больше от
Марк Маркес
Маркес поправился. Он примет участие в тестах MotoGP
MotoGP

Маркес поправился. Он примет участие в тестах MotoGP

Маркес об опасных тренировках: Иначе чемпионом не стать
MotoGP

Маркес об опасных тренировках: Иначе чемпионом не стать

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане
MotoGP

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк
MotoGP

Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Honda: Наш новый байк совсем не готов к 2022 году Тесты в Хересе
MotoGP

Honda: Наш новый байк совсем не готов к 2022 году

Самое важное:

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились
MotoGP MotoGP

Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес
MotoGP MotoGP

Repsol Honda показала мотоцикл, на котором поедет Маркес

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
MotoGP MotoGP

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро

Миллер уверен в новом байке Ducati
MotoGP MotoGP

Миллер уверен в новом байке Ducati

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.