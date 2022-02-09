Восстановится ли Маркес на 100%? В Honda усомнились

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В 2020-м пилот Repsol Honda Марк Маркес сломал руку – и поэтому испанец смог вернуться в гонки только в минувшем сезоне. Однако большую часть прошлого года шестикратный чемпион сражался с остаточными проблемами в плече и не мог выступать на полную силу.

Осенью 2021-го проблемы Маркеса продолжились: испанец упал на частной тренировке на кроссовой трассе и получил травму глазного нерва, из-за чего не мог длительное время тренироваться. После трехмесячного перерыва Марку удалось восстановиться и сесть за руль байка на предсезонных тестах, первая часть которых прошла в Малайзии с 5 по 6 февраля.

Однако босс Honda Алберто Пуч не уверен, что Маркес сможет полностью восстановиться до конца грядущего сезона. «Самое главное, что он может видеть, потому что пять месяцев назад это не было очевидно, – отметил Пуч во время презентации нового байка. – В прошлом году у него была серьезная проблема с плечом, и поэтому вполне возможно, что в этом году он не будет в своей 100-процентной форме.

Но мы изменили подход к тренингу, и поэтому я уверен, что он сможет значительно прогрессировать относительно прошлого сезона. Я настроен оптимистично, потому что в 2021-м даже несмотря на проблемы он выиграл три гонки. Так что я ожидаю от него многого в этом сезоне».

Напомним, что второй этап предсезонных тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.