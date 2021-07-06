Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане
Боссы мотоциклетного чемпионата мира объявили о замене для гонки на Филлип-Айленде, которая в этом году не состоится
Рано утром во вторник стало известно, что австралийские этапы Формулы 1 и MotoGP в 2021 году провести не получится – причиной тому строгость местных карантинных законов.
Но если измененный календарь Ф1 еще не анонсирован, то в MotoGP оперативно нашли замену – в первый уик-энд ноября гонщики и команды отправятся в португальский Портиман.
Чтобы облегчить логистику, этап в Малайзии одновременно сдвинули на более ранний срок, 22-24 октября.
В нынешнем сезоне MotoGP уже проводила уик-энд в Портимане – это было в середине апреля, – потому вторую гонку назвали Гран При Алгарве.
Глава промоутерской копании Dorna Sports Кармело Эспелета выразил уверенность, что чемпионат вернется в Австралию в 2022 году.
Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».
Календарь MotoGP на 2021 год:
|Дата
|Место / трасса
|28 марта
|Лосаил
|4 апреля
|Лосаил
|18 апреля
|Алгарве
|2 мая
|Херес
|16 мая
|Ле-Ман
|30 мая
|Муджелло
|6 июня
|Барселона
|20 июня
|«Заксенринг»
|27 июня
|Ассен
|8 августа
|Шпильберг
|15 августа
|Шпильберг
|29 августа
|Сильверстоун
|12 сентября
|Арагон
|19 сентября
|Мизано
|3 октября
|Остин
|17 октября
|Бурирам
|24 октября
|Сепанг
|7 ноября
|Алгарве
|14 ноября
|Валенсия