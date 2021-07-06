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MotoGP Новости

Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане

Автор:
, редактор (Австралия)

Боссы мотоциклетного чемпионата мира объявили о замене для гонки на Филлип-Айленде, которая в этом году не состоится

Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане

Рано утром во вторник стало известно, что австралийские этапы Формулы 1 и MotoGP в 2021 году провести не получится – причиной тому строгость местных карантинных законов. 

Но если измененный календарь Ф1 еще не анонсирован, то в MotoGP оперативно нашли замену – в первый уик-энд ноября гонщики и команды отправятся в португальский Портиман.

Чтобы облегчить логистику, этап в Малайзии одновременно сдвинули на более ранний срок, 22-24 октября.

В нынешнем сезоне MotoGP уже проводила уик-энд в Портимане – это было в середине апреля, – потому вторую гонку назвали Гран При Алгарве.

Глава промоутерской копании Dorna Sports Кармело Эспелета выразил уверенность, что чемпионат вернется в Австралию в 2022 году.  

Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Календарь MotoGP на 2021 год:

Дата Место / трасса
28 марта Qatar Лосаил
4 апреля Qatar Лосаил
18 апреля Portugal Алгарве
2 мая Spain Херес
16 мая France Ле-Ман
30 мая Italy Муджелло
6 июня Spain Барселона
20 июня Germany «Заксенринг»
27 июня Netherlands Ассен
8 августа Austria Шпильберг
15 августа Austria Шпильберг
29 августа United Kingdom Сильверстоун
12 сентября Spain Арагон
19 сентября San Marino Мизано
3 октября United States Остин
17 октября Thailand Бурирам
24 октября Malaysia Сепанг
7 ноября Portugal Алгарве
14 ноября Spain Валенсия
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