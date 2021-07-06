Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане

Рано утром во вторник стало известно, что австралийские этапы Формулы 1 и MotoGP в 2021 году провести не получится – причиной тому строгость местных карантинных законов.

Но если измененный календарь Ф1 еще не анонсирован, то в MotoGP оперативно нашли замену – в первый уик-энд ноября гонщики и команды отправятся в португальский Портиман.

Чтобы облегчить логистику, этап в Малайзии одновременно сдвинули на более ранний срок, 22-24 октября.

В нынешнем сезоне MotoGP уже проводила уик-энд в Портимане – это было в середине апреля, – потому вторую гонку назвали Гран При Алгарве.

Глава промоутерской копании Dorna Sports Кармело Эспелета выразил уверенность, что чемпионат вернется в Австралию в 2022 году.

Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Календарь MotoGP на 2021 год:

Дата Место / трасса 28 марта Лосаил 4 апреля Лосаил 18 апреля Алгарве 2 мая Херес 16 мая Ле-Ман 30 мая Муджелло 6 июня Барселона 20 июня «Заксенринг» 27 июня Ассен 8 августа Шпильберг 15 августа Шпильберг 29 августа Сильверстоун 12 сентября Арагон 19 сентября Мизано 3 октября Остин 17 октября Бурирам 24 октября Сепанг 7 ноября Алгарве 14 ноября Валенсия