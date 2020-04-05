Власти Каталонии усомнились в возможности проведения этапа MotoGP в июне
Министр спорта Генералитета Каталонии заявил, что надеется отыскать для гонки другое место в календаре
Подобно организаторам всех других серий, боссы MotoGP сейчас озабочены судьбой сезона-2020, потому ведут переговоры с промоутерами этапов, пытаясь не потерять остаток сезона.
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До настоящего времени в календаре сохраняются Гран При Италии (31 мая) и Гран При Каталонии (7 июня). Однако судьба как минимум второй из этих гонок с высокой вероятностью уже определена – в Генералитете Каталонии, который является совладельцем барселонской трассы, заявили о планах переноса этапа.
Если это решение станет официальным, оно неминуемо повлечет за собой аналогичную процедуру и для гонки в Муджелло.
Жерард Фигерас, министр спорта каталонского правительства, так прокомментировал ситуацию для l’Esportiu: «По состоянию на настоящий момент окончательно ничего не решено. Но мы ожидаем, что нашим гонкам [MotoGP и Ф1] найдут другое место в календаре».
Если этапы в Муджелло и Барселоне тоже будут перенесены, старт сезона MotoGP придется отложить до конца июня и Гран При Германии. Однако инсайдеры называют реальной датой старта чемпионата 9 августа, когда состоится Гран При Чехии. При этом до конца года получится провести 10-12 гонок за 16 недель.
Организаторы MotoGP дали старт серии виртуальных Гран При, ближайший из которых пройдет 12 апреля. Посмотреть его можно в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии Билеты
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
Власти Каталонии усомнились в возможности проведения этапа MotoGP в июне
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