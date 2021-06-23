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MotoGP / Голландский ТТ Новости

Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку

Автор:
, Главный редактор

Франко Морбиделли сделает паузу для более эффективного восстановления после травмы колена

Вице-чемпион MotoGP пропустит ближайшую гонку

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, не примет участия в голландском этапе чемпионата MotoGP, который пройдет в ближайшие выходные.

Причиной отказа итальянца от выступлений на трассе в Ассене стала ситуация с одним из колен пилота. Морбиделли повредил его несколько недель назад во время тренировки на кроссовом мотоцикле. Это не помешало гонщику принять участие в двух следующих этапах – однако в минувший вторник состояние колена ухудшилось после очередного неудачного падения по ходу тренировок.

Petronas Yamaha SRT пока не объявила имя гонщика, который займет место Морбиделли. Логичным выбором представляется тест-пилот японской марки Кэл Кратчлоу. Британец покинул MotoGP прошлой зимой после 10-ти сезонов в чемпионате мира (по ходу которых одержал три победы в гонках).

Напомним, Морбиделли закончил прошлогодний чемпионат мира на втором месте. В нынешнем сезоне дела у итальянца идут не столь хорошо: лучшим результатом гонщика остается 3-е место на гонке в Барселоне, а в общем зачете пилот занимает только 11-ю позицию.  

Прямые трансляции гонок MotoGP в Ассене в эти выходные по традиции будут доступны на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ». В субботу можно следить за ходом борьбы в квалификации, в воскресенье – следить за гонкой. Начало трансляций в оба дня – в 14:20.

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