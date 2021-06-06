Вице-чемпион MotoGP предупреждает: «Готовьтесь страдать»

Вице-чемпион MotoGP Франко Морбиделли предположил, что по ходу сегодняшней гонки в Барселоне быстрый износ шин вновь станет для многих пилотов серьезной проблемой.

В прошлом году результаты Гран При Каталонии во многом были предопределены именно тем, насколько хорошо пилоты могли контролировать состояние шин по ходу заезда. Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, при этом был одним из проигравших – из-за серьезного падения уровня сцепления шин с трассой итальянец выбыл из борьбы за подуим.

«Гонка обещает быть сложной, многие вопросы по шинам остаются открытыми, – заявил Морбиделли после субботней квалификации, где занял 5-е место, – Нам надо приготовиться страдать в случае проблем с шинами, приготовиться к борьбе с мотоциклом в конце гонки. Нас ждет непростой день – и много борьбы».

При этом Морбиделли предположил, что проблемы с потерей шинами оптимальной формы могут проявиться вне зависимости от того, шины какого состава тот или иной гонщик поставит на свой мотоцикл.

Следить за сегодняшней гонкой можно с помощью прямой трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начиная с 13:25 по московскому времени.