Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии
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Гонщик Yamaha выиграл воскреснюю утреннюю квалификацию с преимуществом в полсекунды, опередив Фабио Квартараро и Марка Маркеса.
Прошлогодний победитель гонки на Филлип-Айленде Маверик Виньялес стал единственным, кто проехал в перенесенной сессии быстрее 1:29. Он смог несколько раз улучшить время и комфортно завоевал третий поул в сезоне и девятый в карьере.
Фабио Квартараро, пробившийся из первого сегмента, и чемпион мира Марк Маркес разделят с ним первый ряд. Второй займут Валентино Росси, Данило Петруччи и Кэл Кратчлоу. Только восьмым по скорости стал Андреа Довициозо.
Мигеля Оливейру врачи не допустили к квалификации и гонке из-за травм, полученных в результате падения в тренировке.
Rезультаты квалификации Гран При Австралии:
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отставание
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|01'28.492
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|01'29.043
|00.551
|3
|Марк Маркес
|Honda
|01'29.216
|00.724
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|01'29.243
|00.751
|5
|Данило Петруччи
|Ducati
|01'29.339
|00.847
|6
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|01'29.535
|01.043
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|01'29.558
|01.066
|8
|Андреа Янноне
|Aprilia
|01'29.581
|01.089
|9
|Джек Миллер
|Ducati
|01'29.615
|01.123
|10
|Андреа Довициозо
|Ducati
|01'29.667
|01.175
|11
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|01'29.716
|01.224
|12
|Алекс Ринс
|Suzuki
|01'29.947
|01.455
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Квалификация II
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Рахит Тукрал
Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии
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