Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии

Прошлогодний победитель гонки на Филлип-Айленде Маверик Виньялес стал единственным, кто проехал в перенесенной сессии быстрее 1:29. Он смог несколько раз улучшить время и комфортно завоевал третий поул в сезоне и девятый в карьере.

Фабио Квартараро, пробившийся из первого сегмента, и чемпион мира Марк Маркес разделят с ним первый ряд. Второй займут Валентино Росси, Данило Петруччи и Кэл Кратчлоу. Только восьмым по скорости стал Андреа Довициозо.

Мигеля Оливейру врачи не допустили к квалификации и гонке из-за травм, полученных в результате падения в тренировке.

Rезультаты квалификации Гран При Австралии: