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MotoGP / Гран При Австралии / Отчет о квалификации

Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии

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Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии
Автор:
, Репортер, Индия
27 окт. 2019 г., 03:56

Гонщик Yamaha выиграл воскреснюю утреннюю квалификацию с преимуществом в полсекунды, опередив Фабио Квартараро и Марка Маркеса.

Прошлогодний победитель гонки на Филлип-Айленде Маверик Виньялес стал единственным, кто проехал в перенесенной сессии быстрее 1:29. Он смог несколько раз улучшить время и комфортно завоевал третий поул в сезоне и девятый в карьере. 

Фабио Квартараро, пробившийся из первого сегмента, и чемпион мира Марк Маркес разделят с ним первый ряд. Второй займут Валентино Росси, Данило Петруччи и Кэл Кратчлоу. Только восьмым по скорости стал Андреа Довициозо.

Мигеля Оливейру врачи не допустили к квалификации и гонке из-за травм, полученных в результате падения в тренировке.  

Rезультаты квалификации Гран При Австралии:

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отставание
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha 01'28.492  
2 France Фабио Куартараро Yamaha 01'29.043 00.551
3 Spain Марк Маркес Honda 01'29.216 00.724
4 Italy Валентино Росси Yamaha 01'29.243 00.751
5 Italy Данило Петруччи Ducati 01'29.339 00.847
6 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 01'29.535 01.043
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 01'29.558 01.066
8 Italy Андреа Янноне Aprilia 01'29.581 01.089
9 Australia Джек Миллер Ducati 01'29.615 01.123
10 Italy Андреа Довициозо Ducati 01'29.667 01.175
11 Italy Франко Морбиделли Yamaha 01'29.716 01.224
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 01'29.947 01.455
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Австралии
Сессия Квалификация II
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Рахит Тукрал

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