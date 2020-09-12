Виньялес завоевал поул MotoGP в Мизано

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес на последних секундах финала квалификации Гран При Сан-Марино показал лучшее время и завоевал поул. Он опередил остальных участников на байках Yamaha, которые доминировали на трассе в Мизано.

На протяжении всего финала гонщики на Yamaha поочередно показывали лучшее время. Однако в своей последней попытке Виньялес смог улучшить на всех секторах трассы и опередил ближайшего соперника на 0,312 секунды. Вторым стартует Франко Морбиделли, третье время осталось за Фабио Куартараро.

Валентино Росси, который был быстрейшим в третьей тренировке, стартует четвертым, став самым медленным на Yamaha.

Лучшим из остальных стал Джек Миллер на Ducati. Он проиграл победителю квалификации 0,641 секунды.

В финальную часть квалификации не попал никто из гонщиков на мотоциклах Honda и Aprilia. В десятку по итогам третьей тренировки также не вошли гонщики на KTM, однако Пол Эспаргаро и Мигель Оливейра смогли пробиться в финал по итогам первой части квалификации.

Квалификация запомнилась падением Пола Эспаргаро. Гонщик заводской команды KTM вернулся в боксы, но под конец сессии все же вернулся на трассу и показал 11-е время.

Посмотреть Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP вы сможете завтра в 15:00 по московскому времени на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».