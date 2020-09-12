Виньялес завоевал поул MotoGP в Мизано
Четверо гонщиков на Yamaha стартуют впереди остальных соперников
Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес на последних секундах финала квалификации Гран При Сан-Марино показал лучшее время и завоевал поул. Он опередил остальных участников на байках Yamaha, которые доминировали на трассе в Мизано.
На протяжении всего финала гонщики на Yamaha поочередно показывали лучшее время. Однако в своей последней попытке Виньялес смог улучшить на всех секторах трассы и опередил ближайшего соперника на 0,312 секунды. Вторым стартует Франко Морбиделли, третье время осталось за Фабио Куартараро.
Валентино Росси, который был быстрейшим в третьей тренировке, стартует четвертым, став самым медленным на Yamaha.
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Лучшим из остальных стал Джек Миллер на Ducati. Он проиграл победителю квалификации 0,641 секунды.
В финальную часть квалификации не попал никто из гонщиков на мотоциклах Honda и Aprilia. В десятку по итогам третьей тренировки также не вошли гонщики на KTM, однако Пол Эспаргаро и Мигель Оливейра смогли пробиться в финал по итогам первой части квалификации.
Квалификация запомнилась падением Пола Эспаргаро. Гонщик заводской команды KTM вернулся в боксы, но под конец сессии все же вернулся на трассу и показал 11-е время.
Посмотреть Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP вы сможете завтра в 15:00 по московскому времени на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'31.411
|2
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'31.723
|0.312
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'31.791
|0.380
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'31.877
|0.466
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|1'32.052
|0.641
|6
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'32.054
|0.643
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'32.090
|0.679
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'32.102
|0.691
|9
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'32.184
|0.773
|10
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'32.218
|0.807
|11
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'32.266
|0.855
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'32.323
|0.912
|Полные результаты
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