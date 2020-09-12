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MotoGP / Гран При Сан-Марино / Отчет о квалификации

Виньялес завоевал поул MotoGP в Мизано

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Виньялес завоевал поул MotoGP в Мизано

Четверо гонщиков на Yamaha стартуют впереди остальных соперников

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес на последних секундах финала квалификации Гран При Сан-Марино показал лучшее время и завоевал поул. Он опередил остальных участников на байках Yamaha, которые доминировали на трассе в Мизано.

На протяжении всего финала гонщики на Yamaha поочередно показывали лучшее время. Однако в своей последней попытке Виньялес смог улучшить на всех секторах трассы и опередил ближайшего соперника на 0,312 секунды. Вторым стартует Франко Морбиделли, третье время осталось за Фабио Куартараро.

Валентино Росси, который был быстрейшим в третьей тренировке, стартует четвертым, став самым медленным на Yamaha.

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Лучшим из остальных стал Джек Миллер на Ducati. Он проиграл победителю квалификации 0,641 секунды.

В финальную часть квалификации не попал никто из гонщиков на мотоциклах Honda и Aprilia. В десятку по итогам третьей тренировки также не вошли гонщики на KTM, однако Пол Эспаргаро и Мигель Оливейра смогли пробиться в финал по итогам первой части квалификации. 

Квалификация запомнилась падением Пола Эспаргаро. Гонщик заводской команды KTM вернулся в боксы, но под конец сессии все же вернулся на трассу и показал 11-е время.

 

Посмотреть Гран При Сан-Марино чемпионата MotoGP вы сможете завтра в 15:00 по московскому времени на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'31.411  
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'31.723 0.312
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1'31.791 0.380
4 Italy Валентино Росси Yamaha 1'31.877 0.466
5 Australia Джек Миллер Ducati 1'32.052 0.641
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'32.054 0.643
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'32.090 0.679
8 Spain Хоан Мир Suzuki 1'32.102 0.691
9 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'32.184 0.773
10 France Жоан Зарко Ducati 1'32.218 0.807
11 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'32.266 0.855
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'32.323 0.912
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Серия MotoGP
Этап Гран При Сан-Марино
Сессия Финал квалификации

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