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MotoGP / Гран При Арагона Новость

Виньялес выступит за Aprilia на ближайшем этапе MotoGP

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, главный редактор

Испанец заменит в итальянской команде пилота, который редко набирал очки и вдобавок сломал лодыжку в аварии

Виньялес выступит за Aprilia на ближайшем этапе MotoGP

Маверик Виньялес проведет свою первую гонку в составе команды Aprilia уже на ближайшем этапе чемпионата MotoGP – Гран При Арагона, который состоится с 10 по 12 сентября. Официальное объявление об этом сделали представители итальянской марки.

Напомним, что нынешний сезон испанец начал в составе заводской команды Yamaha – но после победы в стартовой гонке заметно отставал по результативности от своего напарника, лидирующего в чемпионате Фабио Куартараро (в настоящий момент Виньялес находится в турнирной таблице на 7-й строчке). Все это привело к определенному кризису доверия между пилотом и его коллективом. В результате стороны договорились прекратить сотрудничество в конце этого сезона – хотя контракт испанца действовал до конца следующего года. Чуть позже Виньялес объявил, что в 2022 году будет выступать за команду Aprilia.

Окончательно отношения между испанцем и японской командой испортились на недавнем Гран При Штирии – на последних кругах гонки Виньялес несколько раз без необходимости долго держал мотор на предельных оборотах. Сотрудники Yamaha предположили, что спортсмен делал это с целью вывести двигатель из строя – и в наказание отстранили пилота от двух следующих гонок. А вскоре команда объявила о немедленном прекращении сотрудничества с гонщиком и освобождении его от любых обязательств перед Yamaha.

На этой неделе Виньялес опробовал мотоцикл Aprilia на тестах в Мизано

На этой неделе Виньялес опробовал мотоцикл Aprilia на тестах в Мизано

Фото: Aprilia Racing

Это позволило руководству Aprilia задействовать своего нового пилота уже в гонках этого сезона. Один из гонщиков итальянской марки – Лоренцо Савадори – в этом сезоне набрал в 20 раз меньше очков, чем его напарник Алеш Эспаргаро. Вдобавок итальянец до сих пор не восстановился после перелома лодыжки, полученного по ходу все того же Гран При Штирии. К тому же, изначально Савадори появился в составе Aprilia в «пожарном» порядке – пилот занял место Андреа Янноне, отстраненного от соревнований за применение допинга.

Примечательно, что Виньялес и Эспаргаро станут напарниками во второй раз. Ранее они два сезона (2015 и 2016 года) провели в составе команды Suzuki.

Как сложится первая гонка испанского пилота в составе нового коллектива – покажут прямые трансляции Гран При Арагона на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В субботу (11 сентября) зрители смогут следить за четвертой тренировкой и квалификацией, а в воскресенье (12 сентября) – за гонкой.

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