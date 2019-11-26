Виньялес возглавил протокол первого дня тестов MotoGP в Хересе, Маркес повредил плечо

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес установил лучшее время в первый день тестов команд MotoGP на трассе в Хересе. Под конец дня он улучшил собственное время, проехав круг за 1:37,131.

Виньялес был быстрейшим с самого утра в день, когда заезды несколько раз прерывались красными флагами и дождем. Первый раз они были остановлены из-за падения Марка Маркеса в последнем повороте.

Действующий чемпион мира пожаловался на боли в правом плече и был отправлен к медикам для обследования. Позднее он объяснил свое падение тем, что поскользнулся на влажном участке трассы.

«Я взял слишком широко, скорость была не слишком высокой, но я задел мокрое пятно и потерял передок, – рассказал чемпион мира. – Проблемы была в том, что я не успел сгруппироваться к моменту удара о гравий, что привело к подвывиху плеча. Из-за этого пришлось зайти в медицинский центр».

Второй раз красные флаги появились после падения новичка KTM Tech3 Икера Лекуоны, который не справился с мотоциклом в четвертом повороте и влетел в барьер безопасности. Он также избежал серьезных травм.

Во второй половине дня начался небольшой дождь. В результате, заезды возобновились за 90 минут до заверения тестовой сессии, когда трасса достаточно подсохла.

Второе время дня осталось за Фабио Куартараро, третье и четвертое заняли гонщики заводской команды Suzuki. Марк Маркес стал лучшим представителем Honda, но сумел показать только шестое время. Валентино Росси стал худшим из гонщиков на Yamaha, показав лишь 14-й результат.

Вместе с Тито Рабатом в составе Avintia работал гонщик-испытатель Эрик Гранадо, который остался последним.

Результаты тестов: