Виньялес возглавил протокол первого дня тестов MotoGP в Хересе, Маркес повредил плечо
В пятерку быстрейших гонщиков понедельника, прошедшего под знаком многочисленных аварий, вошли трое представителей Yamaha и двое гонщиков Suzuki.
Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес установил лучшее время в первый день тестов команд MotoGP на трассе в Хересе. Под конец дня он улучшил собственное время, проехав круг за 1:37,131.
Виньялес был быстрейшим с самого утра в день, когда заезды несколько раз прерывались красными флагами и дождем. Первый раз они были остановлены из-за падения Марка Маркеса в последнем повороте.
Действующий чемпион мира пожаловался на боли в правом плече и был отправлен к медикам для обследования. Позднее он объяснил свое падение тем, что поскользнулся на влажном участке трассы.
«Я взял слишком широко, скорость была не слишком высокой, но я задел мокрое пятно и потерял передок, – рассказал чемпион мира. – Проблемы была в том, что я не успел сгруппироваться к моменту удара о гравий, что привело к подвывиху плеча. Из-за этого пришлось зайти в медицинский центр».
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Второй раз красные флаги появились после падения новичка KTM Tech3 Икера Лекуоны, который не справился с мотоциклом в четвертом повороте и влетел в барьер безопасности. Он также избежал серьезных травм.
Во второй половине дня начался небольшой дождь. В результате, заезды возобновились за 90 минут до заверения тестовой сессии, когда трасса достаточно подсохла.
Второе время дня осталось за Фабио Куартараро, третье и четвертое заняли гонщики заводской команды Suzuki. Марк Маркес стал лучшим представителем Honda, но сумел показать только шестое время. Валентино Росси стал худшим из гонщиков на Yamaha, показав лишь 14-й результат.
Вместе с Тито Рабатом в составе Avintia работал гонщик-испытатель Эрик Гранадо, который остался последним.
Результаты тестов:
|Pos.
|Rider
|Team
|Time
|Gap
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1:37.131
|2
|Фабио Куартараро
|Petronas Yamaha
|1:37.885
|0.754
|3
|Хоан Мир
|Suzuki
|1:38.012
|0.881
|4
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1:38.089
|0.958
|5
|Франко Морбиделли
|Petronas Yamaha
|1:38.117
|0.986
|6
|Марк Маркес
|Repsol Honda
|1:38.227
|1.096
|7
|Кэл Кратчлоу
|LCR Honda
|1:38.253
|1.122
|8
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1:38.348
|1.217
|9
|Данило Петручи
|Ducati
|1:38.358
|1.227
|10
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1:38.474
|1.343
|11
|Джек Миллер
|Pramac Ducati
|1:38.492
|1.361
|12
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1:38.500
|1.369
|13
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1:38.751
|1.620
|14
|Валентино Росси
|Yamaha
|1:38.759
|1.628
|15
|Тито Рабат
|Avintia Ducati
|1:39.103
|1.972
|16
|Сильвен Гинтоли
|Suzuki
|1:39.148
|2.017
|17
|Алекс Маркес
|Repsol Honda
|1:39.413
|2.282
|18
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1:39.588
|2.457
|19
|Микеле Пирро
|Ducati
|1:39.652
|2.521
|20
|Икер Лекуона
|Tech 3 KTM
|1:39.933
|2.802
|21
|Брэд Биндер
|Tech 3 KTM
|1:39.980
|2.849
|22
|Эрик Гранадо
|Avintia Ducati
|1:43.056
|5.925
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан
Виньялес возглавил протокол первого дня тестов MotoGP в Хересе, Маркес повредил плечо
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