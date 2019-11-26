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MotoGP / Отчет о тестах

Виньялес возглавил протокол первого дня тестов MotoGP в Хересе, Маркес повредил плечо

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Виньялес возглавил протокол первого дня тестов MotoGP в Хересе, Маркес повредил плечо
Автор:
26 нояб. 2019 г., 07:49

В пятерку быстрейших гонщиков понедельника, прошедшего под знаком многочисленных аварий, вошли трое представителей Yamaha и двое гонщиков Suzuki.

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес установил лучшее время в первый день тестов команд MotoGP на трассе в Хересе. Под конец дня он улучшил собственное время, проехав круг за 1:37,131.

Виньялес был быстрейшим с самого утра в день, когда заезды несколько раз прерывались красными флагами и дождем. Первый раз они были остановлены из-за падения Марка Маркеса в последнем повороте.

Действующий чемпион мира пожаловался на боли в правом плече и был отправлен к медикам для обследования. Позднее он объяснил свое падение тем, что поскользнулся на влажном участке трассы.

«Я взял слишком широко, скорость была не слишком высокой, но я задел мокрое пятно и потерял передок, – рассказал чемпион мира. – Проблемы была в том, что я не успел сгруппироваться к моменту удара о гравий, что привело к подвывиху плеча. Из-за этого пришлось зайти в медицинский центр». 

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Второй раз красные флаги появились после падения новичка KTM Tech3 Икера Лекуоны, который не справился с мотоциклом в четвертом повороте и влетел в барьер безопасности. Он также избежал серьезных травм.

Во второй половине дня начался небольшой дождь. В результате, заезды возобновились за 90 минут до заверения тестовой сессии, когда трасса достаточно подсохла.

Второе время дня осталось за Фабио Куартараро, третье и четвертое заняли гонщики заводской команды Suzuki. Марк Маркес стал лучшим представителем Honda, но сумел показать только шестое время. Валентино Росси стал худшим из гонщиков на Yamaha, показав лишь 14-й результат.

Вместе с Тито Рабатом в составе Avintia работал гонщик-испытатель Эрик Гранадо, который остался последним.

Результаты тестов:

Pos. Rider Team Time Gap
1 Маверик Виньялес Yamaha 1:37.131  
2 Фабио Куартараро Petronas Yamaha 1:37.885 0.754
3 Хоан Мир Suzuki 1:38.012 0.881
4 Алекс Ринс Suzuki 1:38.089 0.958
5 Франко Морбиделли Petronas Yamaha 1:38.117 0.986
6 Марк Маркес Repsol Honda 1:38.227 1.096
7 Кэл Кратчлоу LCR Honda 1:38.253 1.122
8 Пол Эспаргаро KTM 1:38.348 1.217
9 Данило Петручи Ducati 1:38.358 1.227
10 Андреа Довициозо Ducati 1:38.474 1.343
11 Джек Миллер Pramac Ducati 1:38.492 1.361
12 Алеш Эспаргаро Aprilia 1:38.500 1.369
13 Андреа Янноне Aprilia 1:38.751 1.620
14 Валентино Росси Yamaha 1:38.759 1.628
15 Тито Рабат Avintia Ducati 1:39.103 1.972
16 Сильвен Гинтоли Suzuki 1:39.148 2.017
17 Алекс Маркес Repsol Honda 1:39.413 2.282
18 Брэдли Смит Aprilia 1:39.588 2.457
19 Микеле Пирро Ducati 1:39.652 2.521
20 Икер Лекуона Tech 3 KTM 1:39.933 2.802
21 Брэд Биндер Tech 3 KTM 1:39.980 2.849
22 Эрик Гранадо Avintia Ducati 1:43.056 5.925
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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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