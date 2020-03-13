Виньялес упал с мотоцикла на тренировке

Маверик Виньялес использовал ситуацию с отменой сразу нескольких гонок MotoGP, в том числе чтобы лишний раз потренироваться на кроссовом мотоцикле. Однако тренировка привела спортсмена в больницу – после того как испанец не удержался в седле байка и упал.

Первичное обследование не выявило у гонщика травм – однако в целях предосторожности спортсмена оставили в госпитале на ночь. К настоящему моменту он уже покинул больницу.

Напомним, что в этом году организаторы MotoGP отменили или перенесли четыре первых гонки сезона – и пока планируют начать сезон в первые выходные мая в Хересе. Однако развитие ситуации с глобальной пандемией коронавируса может разрушить и эти планы.