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Виньялес упал с мотоцикла на тренировке

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Виньялес упал с мотоцикла на тренировке
Автор:
13 мар. 2020 г., 16:27

Одному из лидеров чемпионата мира по мотогонкам пришлось провести ночь в больнице после неудачно закончившейся серии заездов на кроссовом мотоцикле.

Маверик Виньялес использовал ситуацию с отменой сразу нескольких гонок MotoGP, в том числе чтобы лишний раз потренироваться на кроссовом мотоцикле. Однако тренировка привела спортсмена в больницу – после того как испанец не удержался в седле байка и упал.

Первичное обследование не выявило у гонщика травм – однако в целях предосторожности спортсмена оставили в госпитале на ночь. К настоящему моменту он уже покинул больницу.

 

Напомним, что в этом году организаторы MotoGP отменили или перенесли четыре первых гонки сезона – и пока планируют начать сезон в первые выходные мая в Хересе. Однако развитие ситуации с глобальной пандемией коронавируса может разрушить и эти планы.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Лена Буффа

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