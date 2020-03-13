Виньялес упал с мотоцикла на тренировке
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Одному из лидеров чемпионата мира по мотогонкам пришлось провести ночь в больнице после неудачно закончившейся серии заездов на кроссовом мотоцикле.
Маверик Виньялес использовал ситуацию с отменой сразу нескольких гонок MotoGP, в том числе чтобы лишний раз потренироваться на кроссовом мотоцикле. Однако тренировка привела спортсмена в больницу – после того как испанец не удержался в седле байка и упал.
Первичное обследование не выявило у гонщика травм – однако в целях предосторожности спортсмена оставили в госпитале на ночь. К настоящему моменту он уже покинул больницу.
Напомним, что в этом году организаторы MotoGP отменили или перенесли четыре первых гонки сезона – и пока планируют начать сезон в первые выходные мая в Хересе. Однако развитие ситуации с глобальной пандемией коронавируса может разрушить и эти планы.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Лена Буффа
Виньялес упал с мотоцикла на тренировке
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