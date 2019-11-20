Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Маверик Виньялес продолжил испытания нового шасси и мотора, начатые накануне. Он стал единственным, кто проехал круг по трассе Рикардо Тормо быстрее полутора минут – его результат составил 1:29.849.

Большую часть дня на первой строчке оставался Фабио Куартараро, несколько раз улучшавший собственный результат. Он остановился на времени 1:30,013, но последний час, когда условия были самыми быстрыми, не покидал гаража.

Темп Yamaha подтвердил еще один представитель сателлита Petronas Франко Морбиделли, сильнейшим представителем другой марки стал Кэл Кратчлоу из LCR Honda. Несмотря на падение, британец, который проводил сравнение двух версий мотоцикла с различными аэродинамическими пакетами, стал четвертым. Следом в протоколе расположились Хоан Мир и Алекс Ринс из Suzuki.

Марк Маркес продолжил тесты Honda 2020 года – за ночь механики привели в порядок байк, который испанец уронил накануне. Чемпион также занимался работой с аэродинамическими элементами.

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Десятку замкнули Пол Эспаргаро, чье падение в десятом повороте стало главным событием утра, Валентино Росси и Джек Миллер.

Завершивший карьеру Дани Педроса, работавший с KTM, стал 14-м по скорости.

Гонщик-испытатель Honda Штефан Брадль, также работавший с прототипом 2020 года, столкнулся с проблемами на первом же круге и потерял время. Алекс Маркес проехал на Honda 2019-го 76 кругов, показав 20-ю скорость.

Данило Петруччи был вынужден ограничить программу из за повреждения плеча, ставшего следствием аварии во вторник.

Результаты тестов