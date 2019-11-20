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MotoGP / Ноябрьские тесты в Валенсии / Отчет о тестах

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

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Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
Автор:
, Journalist
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
20 нояб. 2019 г., 16:33

Гонщик Yamaha возглавил протокол по итогам среды, опередив на 0,164 секунды другого представителя японской марки Фабио Куартараро.

Маверик Виньялес продолжил испытания нового шасси и мотора, начатые накануне. Он стал единственным, кто проехал круг по трассе Рикардо Тормо быстрее полутора минут – его результат составил 1:29.849. 

Большую часть дня на первой строчке оставался Фабио Куартараро, несколько раз улучшавший собственный результат. Он остановился на времени 1:30,013, но последний час, когда условия были самыми быстрыми, не покидал гаража.

Темп Yamaha подтвердил еще один представитель сателлита Petronas Франко Морбиделли, сильнейшим представителем другой марки стал Кэл Кратчлоу из LCR Honda. Несмотря на падение, британец, который проводил сравнение двух версий мотоцикла с различными аэродинамическими пакетами, стал четвертым. Следом в протоколе расположились Хоан Мир и Алекс Ринс из Suzuki.

Марк Маркес продолжил тесты Honda 2020 года – за ночь механики привели в порядок байк, который испанец уронил накануне. Чемпион также занимался работой с аэродинамическими элементами. 

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Десятку замкнули Пол Эспаргаро, чье падение в десятом повороте стало главным событием утра, Валентино Росси и Джек Миллер. 

Завершивший карьеру Дани Педроса, работавший с KTM, стал 14-м по скорости. 

Гонщик-испытатель Honda Штефан Брадль, также работавший с прототипом 2020 года, столкнулся с проблемами на первом же круге и потерял время. Алекс Маркес проехал на Honda 2019-го 76 кругов, показав 20-ю скорость.  

Данило Петруччи был вынужден ограничить программу из за повреждения плеча, ставшего следствием аварии во вторник.

Результаты тестов

Поз. Гонщик Мотоцикл Время Отст. Круги
1 12 Маверик Виньялес Yamaha 1'29.849   67
2 20 Фабио Куартараро Yamaha 1'30.013 0.164 64
3 21 Франко Морбиделли Yamaha 1'30.114 0.265 52
4 35 Кэл Кратчлоу Honda 1'30.316 0.467 73
5 36 Хоан Мир Suzuki 1'30.427 0.578 61
6 42 Алекс Ринс Suzuki 1'30.503 0.654 57
7 93 Марк Маркес Honda 1'30.556 0.707 71
8 44 Пол Эспаргаро KTM 1'30.685 0.836 46
9 46 Валентино Росси Yamaha 1'30.781 0.932 68
10 43 Джек Миллер Ducati 1'30.854 1.005 59
11 4 Андреа Довициозо Ducati 1'31.143 1.294 42
12 53 Тито Рабат Ducati 1'31.258 1.409 63
13 51 Микеле Пирро Ducati 1'31.424 1.575 40
14 26 Дани Педроса KTM 1'31.470 1.621 48
15 27 Икер Лекуона KTM 1'31.515 1.666 57
16 41 Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.526 1.677 43
17 17 Карел Абрагам Ducati 1'31.597 1.748 59
18 6 Штефан Брадль Honda 1'31.657 1.808 54
19 29 Андреа Янноне Aprilia 1'31.800 1.951 38
20 73 Алекс Маркес Honda 1'32.235 2.386 79
21 38 Брэдли Смит Aprilia 1'32.249 2.400 32
22 33 Брэд Биндер KTM 1'32.367 2.518 66
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ноябрьские тесты в Валенсии
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро , Франко Морбиделли
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Lewis Duncan

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