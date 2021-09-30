Виньялес пропустит этап MotoGP в Остине после гибели брата в аварии
Минувший уик-энд унес жизнь 15-летнего гонщика Дина Виньялеса, после чего его двоюродный брат Маверик решил пропустить предстоящую гонку
Юный спортсмен стал одним из пяти участников аварии во втором повороте одного из классов поддержки мирового Супербайка в Хересе, получив серьезные травмы головы и грудной клетки. Врачи два часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти Дина.
Для Виньялеса это был первый сезон в чемпионате, он выступал на Yamaha за семейную команду, созданную Анхелем Виньялесом, отцом Маверика.
После семейной трагедии гонщик Aprilia в MotoGP объявил, что не выступит в ближайшие выходные на этапе MotoGP в американском Остине. Команда Aprilia уже сообщила, что полностью поддержит это решение.
В кратком заявлении сказано: «Маверик Виньялес не выйдет на старт Гран При Америк в ближайший уик-энд в Остине, штат Техас.
Прошло меньше недели с аварии Дина Берты Виньялеса, его юного кузена. Этого времени недостаточно, чтобы восстановить душевное равновесие, необходимое для гонок.
Маверик решил взять паузу в своем знакомстве с мотоциклом и командой, и Aprilia полностью поддерживает его выбор. Сердцем мы с Мавериком и его близкими.
Впереди новые гонки, и мы продолжим нашу совместную историю. Историю, которая должна развиваться с уважением к ее участникам и их чувствам».
Дин Берта Виньялес (2006-2021)
Фото: Dorna
Сейчас нет полной определенности, когда Виньялес возобновит выступления. Маверик только в августе начал сотрудничество с Aprilia, перейдя в эту команду из Yamaha. Он успел стартовать в двух Гран При и финишировал 13-м в Мизано.
Aprilia пока не сообщила, будет ли она заменять испанца на предстоящем этапе в Остине.
Дин Берта Виньялес стал уже третьим молодым гонщиком, чью жизнь унес нынешний сезон. В июле в Арагоне разбился 14-летний участник Кубка талантов Юго Милан, а в мае в смертельную аварию в Муджелло попал 19-летний Джейсон Дюпаскье из Moto3.
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