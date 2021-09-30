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MotoGP / Гран При Америк Новости

Виньялес пропустит этап MotoGP в Остине после гибели брата в аварии

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Минувший уик-энд унес жизнь 15-летнего гонщика Дина Виньялеса, после чего его двоюродный брат Маверик решил пропустить предстоящую гонку

Виньялес пропустит этап MotoGP в Остине после гибели брата в аварии

Юный спортсмен стал одним из пяти участников аварии во втором повороте одного из классов поддержки мирового Супербайка в Хересе, получив серьезные травмы головы и грудной клетки. Врачи два часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти Дина.

Для Виньялеса это был первый сезон в чемпионате, он выступал на Yamaha за семейную команду, созданную Анхелем Виньялесом, отцом Маверика.

После семейной трагедии гонщик Aprilia в MotoGP объявил, что не выступит в ближайшие выходные на этапе MotoGP в американском Остине. Команда Aprilia уже сообщила, что полностью поддержит это решение.

В кратком заявлении сказано: «Маверик Виньялес не выйдет на старт Гран При Америк в ближайший уик-энд в Остине, штат Техас. 

Прошло меньше недели с аварии Дина Берты Виньялеса, его юного кузена. Этого времени недостаточно, чтобы восстановить душевное равновесие, необходимое для гонок.

Маверик решил взять паузу в своем знакомстве с мотоциклом и командой, и Aprilia полностью поддерживает его выбор. Сердцем мы с Мавериком и его близкими.

Впереди новые гонки, и мы продолжим нашу совместную историю. Историю, которая должна развиваться с уважением к ее участникам и их чувствам».

Дин Берта Виньялес (2006-2021)

Дин Берта Виньялес (2006-2021)

Фото: Dorna

Сейчас нет полной определенности, когда Виньялес возобновит выступления. Маверик только в августе начал сотрудничество с Aprilia, перейдя в эту команду из Yamaha. Он успел стартовать в двух Гран При и финишировал 13-м в Мизано.

Aprilia пока не сообщила, будет ли она заменять испанца на предстоящем этапе в Остине.

Дин Берта Виньялес стал уже третьим молодым гонщиком, чью жизнь унес нынешний сезон. В июле в Арагоне разбился 14-летний участник Кубка талантов Юго Милан, а в мае в смертельную аварию в Муджелло попал 19-летний Джейсон Дюпаскье из Moto3.

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За тем, как будут складываться события на американском этапе MotoGP, вы сможете следить в прямом эфире телеканала «Моторспорт.ТВ» и на одноименной видеоплатформе в интернете.

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