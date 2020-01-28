Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Виньялес продлил контракт с Yamaha до конца 2022 года

Поделились
Комментарии
Виньялес продлил контракт с Yamaha до конца 2022 года
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 14:06

Новый двухлетний контракт ставит под вопрос будущее Валентино Росси в заводской команде MotoGP.

Гонщик MotoGP Маверик Виньялес и заводская команда Yamaha подписали новый контракт, рассчитанный до конца 2022 года. Таким образом Виньялес стал одним из первых участников чемпионата, кто определил свое будущее после 2020 года.

В прошедшем сезоне Виньялес стал самым успешный гонщиком на байке Yamaha. Он занял третью строчку в общем зачете, заработав 211 очков.

К Виньялесу также проявляла интерес команда Ducati – по крайней мере в самом итальянском коллективе эти слухи не опровергали, допуская такую возможность. Не исключено, что ранний контракт Виньялеса может объясняться как раз желанием Yamaha сохранить своего гонщика.

Соглашение с Виньялесом ставит под сомнение будущее в Yamaha семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси. В 2020 году «Доктору» исполняется 41 год. При этом на место в заводской команде Yamaha претендует Фабио Куартараро, который с 2019 года выступает за клиентскую Petronas Yamaha и в прошедшем сезоне стал лучшим новичком чемпионата. Ранее считалось, что Куартараро заменит именно Виньялеса, в случае, если тот уйдет в Ducati.

Оценить прогресс Виньялеса с Yamaha в новом сезоне вы сможете с помощью трансляций на «Моторспорт ТВ».

Читайте также:

Следующая новость
Босс Aprilia: Янноне худел и не мог принимать анаболики

Предыдущая новость

Босс Aprilia: Янноне худел и не мог принимать анаболики
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Автор Сергей Иванов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Обратная сторона таланта: как Прост попробовал руководить командой Ф1

2
Формула 1

Williams переманила конструкторов из Red Bull и Renault

44мин
3
Формула 1

В Формуле 1 договорились о новом формате уик-эндов с 2021 года

4
Формула 1

Феттель поддержал Хэмилтона в вопросе изменения регламента

5
Формула 1

Семья Лауды вернула Mercedes его акции

Самое важное:

Виньялес продлил контракт с Yamaha до конца 2022 года
MGP

Виньялес продлил контракт с Yamaha до конца 2022 года

Босс Aprilia: Янноне худел и не мог принимать анаболики
MGP

Босс Aprilia: Янноне худел и не мог принимать анаболики

Довициозо объяснил, чего ему не хватило для победы в чемпионате
MGP

Довициозо объяснил, чего ему не хватило для победы в чемпионате

Петруччи признал потерю формы из-за желания стать вице-чемпионом
MGP

Петруччи признал потерю формы из-за желания стать вице-чемпионом

Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами
MGP

Босс Ducati решил прессинговать гонщиков задержкой с контрактами

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.