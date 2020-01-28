Виньялес продлил контракт с Yamaha до конца 2022 года

Гонщик MotoGP Маверик Виньялес и заводская команда Yamaha подписали новый контракт, рассчитанный до конца 2022 года. Таким образом Виньялес стал одним из первых участников чемпионата, кто определил свое будущее после 2020 года.

В прошедшем сезоне Виньялес стал самым успешный гонщиком на байке Yamaha. Он занял третью строчку в общем зачете, заработав 211 очков.

К Виньялесу также проявляла интерес команда Ducati – по крайней мере в самом итальянском коллективе эти слухи не опровергали, допуская такую возможность. Не исключено, что ранний контракт Виньялеса может объясняться как раз желанием Yamaha сохранить своего гонщика.

Соглашение с Виньялесом ставит под сомнение будущее в Yamaha семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси. В 2020 году «Доктору» исполняется 41 год. При этом на место в заводской команде Yamaha претендует Фабио Куартараро, который с 2019 года выступает за клиентскую Petronas Yamaha и в прошедшем сезоне стал лучшим новичком чемпионата. Ранее считалось, что Куартараро заменит именно Виньялеса, в случае, если тот уйдет в Ducati.

Оценить прогресс Виньялеса с Yamaha в новом сезоне вы сможете с помощью трансляций на «Моторспорт ТВ».