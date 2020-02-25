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MotoGP / Отчет о тестах

Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы

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Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы
Автор:
, Редактор
25 февр. 2020 г., 07:23

Марк Маркес стал только седьмым и скорее всего на прошлогоднем байке

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес завершил финальный день тестов MotoGP в Катаре, установив лучшее за все три дня время круга: 1:53,858. Он на 33 тысячные опередил другого гонщика на Yamaha из клиентской команды Petronas Франко Морбиделли.

Напарник Морбиделли Фабио Куартараро, который был быстрейшим во второй день тестов, в конце третьего дня столкнулся с техническими проблемами и не смог поспорить с Виньялесом за лучший круг. В итоге время Куартараро оказалось лишь четвертым: француз также уступил Алексу Ринсу на Suzuki.

Тесты наглядно продемонстрировали проблемы с новым мотоциклом Honda, у которого обнаружились сложности с управляемостью. Так, в последний день тестов действующий чемпион мира Марк Маркес позаимствовал прошлогодний мотоцикл у Такааки Накагами. Команда не раскрывает, на каком байке Маркес показал лучшее время, но по итогам дня он стал только седьмым, опередив Накагами на 9 сотых.

При этом другие гонщики, которые точно выступали на Honda 2020 года, оказались существенно медленнее. Партнер Наканами на клиентской команде LCR Кэл Кратчлоу стал лишь 18-м, а напарник Марка Маркеса по заводскому коллективу, его младший брат Алекс – только 21-м.

Чемпионат MotoGP стартует в Катаре уже 8 марта. Посмотреть эту гонку, а также последующие этапы в прямом эфире «Моторспорт.ТВ».

Результаты третьего дня тестов:

Поз. Гонщик Команда Время/Отст. Круги
1 Маверик Виньялес Yamaha 1:53.858 84
2 Франко Морбиделли Petronas Yamaha 0.033 52
3 Алекс Ринс Suzuki 0.210 40
4 Фабио Куартараро Petronas Yamaha 0.219 58
5 Джек Миллер Pramac Ducati 0.247 69
6 Хоан Мир Suzuki 0.271 42
7 Марк Маркес Honda 0.291 61
8 Такааки Накагами LCR Honda 0.381 40
9 Брэд Биндер KTM 0.425 58
10 Андреа Довициозо Ducati 0.454 55
11 Франческо Баньяя Pramac Ducati 0.468 55
12 Валентино Росси Yamaha 0.474 47
13 Алеш Эспаргаро Aprilia 0.574 56
14 Пол Эспаргаро KTM 0.765 49
15 Тито Рабат Avintia Ducati 0.816 56
16 Данило Петруччи Ducati 0.894 56
17 Жоан Зарко Avintia Ducati 0.902 67
18 Кэл Кратчлоу LCR Honda 0.972 70
19 Мигель Оливейра KTM 1.150 48
20 Икер Лекуона KTM 1.443 40
21 Алекс Маркес Honda 1.661 47
22 Брэдли Смит Aprilia 2.058 55

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Автор Сергей Иванов

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