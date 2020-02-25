Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы
Марк Маркес стал только седьмым и скорее всего на прошлогоднем байке
Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес завершил финальный день тестов MotoGP в Катаре, установив лучшее за все три дня время круга: 1:53,858. Он на 33 тысячные опередил другого гонщика на Yamaha из клиентской команды Petronas Франко Морбиделли.
Напарник Морбиделли Фабио Куартараро, который был быстрейшим во второй день тестов, в конце третьего дня столкнулся с техническими проблемами и не смог поспорить с Виньялесом за лучший круг. В итоге время Куартараро оказалось лишь четвертым: француз также уступил Алексу Ринсу на Suzuki.
Тесты наглядно продемонстрировали проблемы с новым мотоциклом Honda, у которого обнаружились сложности с управляемостью. Так, в последний день тестов действующий чемпион мира Марк Маркес позаимствовал прошлогодний мотоцикл у Такааки Накагами. Команда не раскрывает, на каком байке Маркес показал лучшее время, но по итогам дня он стал только седьмым, опередив Накагами на 9 сотых.
При этом другие гонщики, которые точно выступали на Honda 2020 года, оказались существенно медленнее. Партнер Наканами на клиентской команде LCR Кэл Кратчлоу стал лишь 18-м, а напарник Марка Маркеса по заводскому коллективу, его младший брат Алекс – только 21-м.
Чемпионат MotoGP стартует в Катаре уже 8 марта. Посмотреть эту гонку, а также последующие этапы в прямом эфире «Моторспорт.ТВ».
Результаты третьего дня тестов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время/Отст.
|Круги
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1:53.858
|84
|2
|Франко Морбиделли
|Petronas Yamaha
|0.033
|52
|3
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.210
|40
|4
|Фабио Куартараро
|Petronas Yamaha
|0.219
|58
|5
|Джек Миллер
|Pramac Ducati
|0.247
|69
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.271
|42
|7
|Марк Маркес
|Honda
|0.291
|61
|8
|Такааки Накагами
|LCR Honda
|0.381
|40
|9
|Брэд Биндер
|KTM
|0.425
|58
|10
|Андреа Довициозо
|Ducati
|0.454
|55
|11
|Франческо Баньяя
|Pramac Ducati
|0.468
|55
|12
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.474
|47
|13
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.574
|56
|14
|Пол Эспаргаро
|KTM
|0.765
|49
|15
|Тито Рабат
|Avintia Ducati
|0.816
|56
|16
|Данило Петруччи
|Ducati
|0.894
|56
|17
|Жоан Зарко
|Avintia Ducati
|0.902
|67
|18
|Кэл Кратчлоу
|LCR Honda
|0.972
|70
|19
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.150
|48
|20
|Икер Лекуона
|KTM
|1.443
|40
|21
|Алекс Маркес
|Honda
|1.661
|47
|22
|Брэдли Смит
|Aprilia
|2.058
|55
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы
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