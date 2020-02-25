Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы

Пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес завершил финальный день тестов MotoGP в Катаре, установив лучшее за все три дня время круга: 1:53,858. Он на 33 тысячные опередил другого гонщика на Yamaha из клиентской команды Petronas Франко Морбиделли.

Напарник Морбиделли Фабио Куартараро, который был быстрейшим во второй день тестов, в конце третьего дня столкнулся с техническими проблемами и не смог поспорить с Виньялесом за лучший круг. В итоге время Куартараро оказалось лишь четвертым: француз также уступил Алексу Ринсу на Suzuki.

Тесты наглядно продемонстрировали проблемы с новым мотоциклом Honda, у которого обнаружились сложности с управляемостью. Так, в последний день тестов действующий чемпион мира Марк Маркес позаимствовал прошлогодний мотоцикл у Такааки Накагами. Команда не раскрывает, на каком байке Маркес показал лучшее время, но по итогам дня он стал только седьмым, опередив Накагами на 9 сотых.

При этом другие гонщики, которые точно выступали на Honda 2020 года, оказались существенно медленнее. Партнер Наканами на клиентской команде LCR Кэл Кратчлоу стал лишь 18-м, а напарник Марка Маркеса по заводскому коллективу, его младший брат Алекс – только 21-м.

Чемпионат MotoGP стартует в Катаре уже 8 марта. Посмотреть эту гонку, а также последующие этапы в прямом эфире «Моторспорт.ТВ».

Результаты третьего дня тестов: