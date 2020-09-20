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MotoGP / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о гонке

Виньялес одержал первую в сезоне победу в MotoGP. После гонки трех лидеров сезона разделяет одно очко

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Виньялес одержал первую в сезоне победу в MotoGP. После гонки трех лидеров сезона разделяет одно очко
Автор:
, Главный редактор

Франческо Баньяя имел хорошие шансы одержать первую в карьере победу, но упал ближе к финишу

Маверик Виньялес выиграл очередной этап MotoGP – Гран При Эмилли-Романьи, прошедший на трассе в Мизано. Эта победа стала для испанца первой в сезоне. На вторую позицию с 11-го места прорвался Хоан Мир на Suzuki, третьим стал Пол Эспаргаро на КТМ.

Стартовавший с поула пилот заводской команды Yamaha сохранил лидерство после старта, отбив атаки Джека Миллера на Ducati – но на 8-м круге не смог сопротивляться атакам Франческо Баньяи. Итальянец, начавший гонку с 5-й позиции, уверенно опередил всех своих соперников, а после обгона Виньялеса смог создать секундный отрыв от испанца. Однако за 7 кругов до финиша пилот команды Pramac упал и прекратил борьбу.

Причиной падения вполне мог стать выбор шин: заднее колесо мотоцикла Баньяи было обуто в мягкую покрышку – в то время как Виньялес выбрал для своей Yamaha резину средней жесткости.

Падение Баньяи стало очередным эпизодом в целой череде инцидентов. Утром на трассе в Мизано прошел легкий дождь, что явно не лучшим образом сказалось на уровне сцепления с трассой и привело к серии ошибок на первых кругах.

В частности, из-за ошибки из лидирующей группы выпал второй пилот Pramac Джек Миллер – после этого австралиец смотрелся не слишком впечатляюще и ближе к середине гонки сошел из-за неисправности мотоцикла. Среди упавших был даже Валентино Росси – а Брэд Биндер из КТМ оказался на асфальте дважды с интервалом в несколько кругов (в итоге и итальянец, и южноафриканец были вынуждены прекратить борьбу).

Особо впечатляюще после второй гонки в Мизано выглядит ситуация в общем зачете, где Андреа Довициозо на Ducati сохранил лидерство – но Виньялес и Фабио Куартараро, которые делят между собой второе место, отстают от лидера на один балл. Мир, занимающий 4-е место, уступает Довициозо всего три очка.

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Напомним, что за ходом квалификаций и гонок MotoGP в этом сезоне можно следить с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Следующая гонка пройдет через неделю в Барселоне.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha    
2 Spain Хоан Мир Suzuki 2.425 2.425
3 Spain Пол Эспаргаро KTM 4.528 2.103
4 France Фабио Куартараро Yamaha 6.419 1.891
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 7.368 0.949
6 Japan Такааки Накагами Honda 11.139 3.771
7 Spain Алекс Маркес Honda 11.929 0.790
8 Italy Андреа Довициозо Ducati 13.113 1.184
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 15.880 2.767
10 Italy Данило Петруччи Ducati 17.682 1.802
11 France Жоан Зарко Ducati 23.144 5.462
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 24.962 1.818
13 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 30.008 5.046
  Spain Икер Лекуона KTM 3 Laps 3 Laps
  Italy Франческо Баньяя Ducati 7 Laps 4 Laps
  Italy Валентино Росси Yamaha 12 Laps 5 Laps
  Spain Эстеве Рабат Ducati 15 Laps 3 Laps
  Australia Джек Миллер Ducati 20 Laps 5 Laps
  South Africa Брэд Биндер KTM 24 Laps 4 Laps
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Франческо Баньяя
Автор Кирилл Качнов

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