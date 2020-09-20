Маверик Виньялес выиграл очередной этап MotoGP – Гран При Эмилли-Романьи, прошедший на трассе в Мизано. Эта победа стала для испанца первой в сезоне. На вторую позицию с 11-го места прорвался Хоан Мир на Suzuki, третьим стал Пол Эспаргаро на КТМ.

Стартовавший с поула пилот заводской команды Yamaha сохранил лидерство после старта, отбив атаки Джека Миллера на Ducati – но на 8-м круге не смог сопротивляться атакам Франческо Баньяи. Итальянец, начавший гонку с 5-й позиции, уверенно опередил всех своих соперников, а после обгона Виньялеса смог создать секундный отрыв от испанца. Однако за 7 кругов до финиша пилот команды Pramac упал и прекратил борьбу.

Причиной падения вполне мог стать выбор шин: заднее колесо мотоцикла Баньяи было обуто в мягкую покрышку – в то время как Виньялес выбрал для своей Yamaha резину средней жесткости.

Падение Баньяи стало очередным эпизодом в целой череде инцидентов. Утром на трассе в Мизано прошел легкий дождь, что явно не лучшим образом сказалось на уровне сцепления с трассой и привело к серии ошибок на первых кругах.

В частности, из-за ошибки из лидирующей группы выпал второй пилот Pramac Джек Миллер – после этого австралиец смотрелся не слишком впечатляюще и ближе к середине гонки сошел из-за неисправности мотоцикла. Среди упавших был даже Валентино Росси – а Брэд Биндер из КТМ оказался на асфальте дважды с интервалом в несколько кругов (в итоге и итальянец, и южноафриканец были вынуждены прекратить борьбу).

Особо впечатляюще после второй гонки в Мизано выглядит ситуация в общем зачете, где Андреа Довициозо на Ducati сохранил лидерство – но Виньялес и Фабио Куартараро, которые делят между собой второе место, отстают от лидера на один балл. Мир, занимающий 4-е место, уступает Довициозо всего три очка.

Напомним, что за ходом квалификаций и гонок MotoGP в этом сезоне можно следить с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Следующая гонка пройдет через неделю в Барселоне.

Результаты гонки