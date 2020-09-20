Виньялес одержал первую в сезоне победу в MotoGP. После гонки трех лидеров сезона разделяет одно очко
Франческо Баньяя имел хорошие шансы одержать первую в карьере победу, но упал ближе к финишу
Маверик Виньялес выиграл очередной этап MotoGP – Гран При Эмилли-Романьи, прошедший на трассе в Мизано. Эта победа стала для испанца первой в сезоне. На вторую позицию с 11-го места прорвался Хоан Мир на Suzuki, третьим стал Пол Эспаргаро на КТМ.
Стартовавший с поула пилот заводской команды Yamaha сохранил лидерство после старта, отбив атаки Джека Миллера на Ducati – но на 8-м круге не смог сопротивляться атакам Франческо Баньяи. Итальянец, начавший гонку с 5-й позиции, уверенно опередил всех своих соперников, а после обгона Виньялеса смог создать секундный отрыв от испанца. Однако за 7 кругов до финиша пилот команды Pramac упал и прекратил борьбу.
Причиной падения вполне мог стать выбор шин: заднее колесо мотоцикла Баньяи было обуто в мягкую покрышку – в то время как Виньялес выбрал для своей Yamaha резину средней жесткости.
Падение Баньяи стало очередным эпизодом в целой череде инцидентов. Утром на трассе в Мизано прошел легкий дождь, что явно не лучшим образом сказалось на уровне сцепления с трассой и привело к серии ошибок на первых кругах.
В частности, из-за ошибки из лидирующей группы выпал второй пилот Pramac Джек Миллер – после этого австралиец смотрелся не слишком впечатляюще и ближе к середине гонки сошел из-за неисправности мотоцикла. Среди упавших был даже Валентино Росси – а Брэд Биндер из КТМ оказался на асфальте дважды с интервалом в несколько кругов (в итоге и итальянец, и южноафриканец были вынуждены прекратить борьбу).
Особо впечатляюще после второй гонки в Мизано выглядит ситуация в общем зачете, где Андреа Довициозо на Ducati сохранил лидерство – но Виньялес и Фабио Куартараро, которые делят между собой второе место, отстают от лидера на один балл. Мир, занимающий 4-е место, уступает Довициозо всего три очка.
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Напомним, что за ходом квалификаций и гонок MotoGP в этом сезоне можно следить с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Следующая гонка пройдет через неделю в Барселоне.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|2.425
|2.425
|3
|Пол Эспаргаро
|KTM
|4.528
|2.103
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|6.419
|1.891
|5
|Мигель Оливейра
|KTM
|7.368
|0.949
|6
|Такааки Накагами
|Honda
|11.139
|3.771
|7
|Алекс Маркес
|Honda
|11.929
|0.790
|8
|Андреа Довициозо
|Ducati
|13.113
|1.184
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|15.880
|2.767
|10
|Данило Петруччи
|Ducati
|17.682
|1.802
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|23.144
|5.462
|12
|Алекс Ринс
|Suzuki
|24.962
|1.818
|13
|Брэдли Смит
|Aprilia
|30.008
|5.046
|Икер Лекуона
|KTM
|3 Laps
|3 Laps
|Франческо Баньяя
|Ducati
|7 Laps
|4 Laps
|Валентино Росси
|Yamaha
|12 Laps
|5 Laps
|Эстеве Рабат
|Ducati
|15 Laps
|3 Laps
|Джек Миллер
|Ducati
|20 Laps
|5 Laps
|Брэд Биндер
|KTM
|24 Laps
|4 Laps
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Франческо Баньяя
|Автор
|Кирилл Качнов